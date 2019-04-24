«Не спать лицом в подушку»: врачи дали несколько ценных советов, как продлить молодость

Среда, которая нас окружает

Калининградский ученый призывает чаще получать удовольствие не от результата деятельности, а от самого процесса! По мнению нейрофизиолога, кандидата биологических наук, доцента института живых систем БФУ имени Канта Ирины Ваколюк, такой способ особенно эффективен для правильного обновления мозга.

- С точки зрения нейрохимии, человек, который получает удовольствие от процесса, находится в более выгодном положении, чем тот, кто получает удовольствие от достижения цели, - так охарактеризовала нейрофизиолог эффективный способ обновления мозга в интервью каntiana.ru. - И уж тем более по сравнению с тем, кто живет вообще без удовольствия. При этом удовольствие от достижения цели - кратковременно, а от процесса – длительное!

Также нейрофизиолог обратила внимание на то, как все, что окружает человека, способно влиять на работу мозга.

- Мы каждое утро просыпаемся немного с другим мозгом, - считает ученый. - Мы меняемся не просто сами по себе, а в контексте информационного потока, в котором находимся. Причем речь идет не только о текстах, видеоряде. Значение имеет каждый контакт, происходящий через любую сенсорную систему. Среда, которая нас окружает, и люди, с которыми мы общаемся, имеют огромное влияние на нас и на наш мозг.

Не переставать общаться

По мнению калининградского врача-гериатра Игоря Элизова, эмоциональный фон очень сильно влияет на процессы старения человека.

- Нужно стараться избегать одиночества, потому что чаще всего именно одиночество ведет к очень быстрому запуску процесса старения, - отметил врач в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». - Если человек уходит на пенсию и прекращает быть полезен обществу (будь то его семья или какая-то там работа), то есть если он прекращает быть социально активным, то процесс старения запускается очень быстро и на максимальной скорости.

Также Игорь Элизов отметил закономерность о том, что именно в человеке стареет быстрее всего.

- То, к чему хуже всего относится человек, то и стареет быстрее. Чаще всего это, конечно, кожа. Особенно это касается женщин, - сказал доктор.

- Волшебных таблеток от старости не существует! – сказал гериатр, комментируя препараты-антиоксиданты, которые позиционируются производителями как средства, помогающие замедлять процессы старение.

Игорь Элизов уверен: если человек по роду своей профессии занят преимущественно интеллектуальным трудом, то тогда ему нужно заниматься профилактикой преждевременного старения тела - уделять больше внимания физическим нагрузкам.

- Если ты связан с физическим трудом, то обязательно, приходя вечером с работы, нужно ну хотя бы просто посидеть за каким-нибудь небольшим кроссвордом. Мозг нужно загружать. Когда мозг работает, то формируются нейронные связи, которые впоследствии предотвращают раннее появление деменции, - сказал доктор.

После сорока – спать на спине!

Калининградский врач–дерматолог-косметолог Елена Сердюкова уверена, что калининградки – самые красивые женщины, а также прокомментировала распространенные тезисы относительно сохранения красоты и молодости кожи лица.

- Лучше не спать на лице, - порекомендовала в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» врач. – С возрастом, особенно после сорока лет, система оттока работает уже не так активно, жидкость задерживается на лице. Лучше спасть на спине, на боку, а также использовать ортопедическую подушку.

- Кубики льда? Я – за! – сказала Елена Сердюкова. - Это хороший способ держать сосуды в тонусе. Но далеко не всем подходят кубики из настоя ромашки. Следите за своей реакцией!

- Чтобы минимизировать появление на лице мимических морщин, конечно, можно и нужно контролировать свои эмоции, - считает косметолог. - Но нет ничего лучше для красоты и молодости, если мы с вами от души посмеемся.

Также Елена Сердюкова рекомендовала после сорока лет контролировать употребление сахара в пищу, поскольку сахар – главный разрушитель сосудов и «мастер» создавать благоприятную среду для образования гнойничковых очагов на коже. А также - не забывать о красоте кожи рук.

- Женщинам настоятельно рекомендую: моете посуду, протираете пыль – делайте все в перчатках, защищайте свои руки от агрессивной бытовой химии. Старайтесь увлажнять, питать кожу рук, - посоветовала доктор.