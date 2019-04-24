Никогда не говори никогда: руководитель Службы охраны памятников рассказал о восстановлении исторических зданий в Калининграде и области

В середине апреля мир отмечал Международный день памятников и исторических мест. По иронии, за несколько дней до него грандиозный пожар вспыхнул одном из самых известных зданий мира — cоборе Парижской Богоматери, а несколько дней назад и в Багратионовске снова горел форбург замка Прейсиш-Эйлау. Директор калининградской Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов в студии радио «Комсомольская правда - Калининград» ответил на вопросы о восстановлении наших кирх и других старинных зданий.

- Сейчас на проспекте Победы ведутся работы на здании кирхи святого Адальберта. Что там будет?

- Там будет храм. С куполом или со шпилем - пока сказать не могу. На данный момент производятся демонтажные работы (на это выдано разрешение), а облик храма определится после нормального проектирования, которое начнется в скором времени. Но нововведений советского времени точно не будет! Раньше объем здания был разделен двумя перегородками на три уровня. А сейчас там открылись шикарные нервюрные своды — характерная форма готической архитектуры.

- Есть ли у Калининградской епархии планы или обязательства по восстановлению других кирх?

- Давайте вспомним, что со второй половины 80-х годов прошлого века было восстановлено более двух десятков культовых сооружений, лютеранских и католических. Во-первых, это кирха Юдиттен, где сейчас храм св. Николая, Покровский собор — бывшая кирха Розенау, Крестовоздвиженский собор (Кройцкирха). Практически в каждом муниципалитете это можно проследить. Сейчас с инвесторами прорабатываются варианты восстановления кирхи в Залесье. Там хочет работать местный меценат, пока называть его не буду.

Кирха святого Адальберта будет отреставрирована. Возможно, ее увенчает золотая маковка.Фото: prussia39.ru

- На ремонт сгоревшего Нотр-Дама собирали деньги всем миром. Почему на наши разрушенные памятники никто не готов «сбрасываться»?

- Мне бы хотелось, чтобы кто-то проявил инициативу по сбору средств на восстановление какого-либо объекта, пострадавшего от пожара. Но давайте смотреть правде в глаза. Нотр-Дам — объект уникальный, и часть тех людей, которые выделяют большие средства на его восстановление, делают это не только ради памятника, но и чтобы оставить свое имя в истории. Кстати, для объективного понимания: у нас в Калининградской области существенно ниже процент пожаров на количество памятников, чем в остальной России. Это связано и с отсутствием памятников деревянного зодчества.

Евгений Маслов.Фото: Иван МАРКОВ

- Какими работами в Службе государственной охраны объектов культурного наследия особенно гордятся?

- Мне сейчас очень нравится то, что происходит в сфере восстановления многоквартирных домов, являющихся памятниками истории и культуры. Совместно с Фондом капитального ремонта в прошлом году восстановили около 120 таких зданий, на этот год запланировано еще 70. Для сравнения, в других субъектах РФ в год делается по два-три дома.

Наконец-то мы поставили точку с домом пастора (в поселке Веселовка), в котором какое-то время проживал философ Иммануил Кант. Наконец-то подобрались к Кройц-аптеке. Сколько ситуацию не критиковали, но нашелся отважный человек, который делает максимум из того, что осталось.

- А как дела с восстановлением здания бывшей комендатуры на улице Клинической в Калининграде?

- Несколько затормозились работы. Там все отпроектировано, большие суммы, но есть нерешенные земельные и имущественные вопросы. Однако никто об этом здании не забыл! В мертвой точке все не стоит, есть подвижки. Хотя, конечно, же, максимум желаемого нам не удается достичь, мы не волшебники.

Полное интервью с Евгением Масловым на радио «Комсомольская правда-Калининград» слушайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарево Парижа на кирпичах Калининграда

Собор Парижской Богоматери очень жалко, но я не склонен по этому поводу строить конспирологию и придавать событию символическое или, тем паче, апокалиптическое значение. Хотя символизм, конечно, напрашивается - гибель христианства в кипящем вареве мультикультурной Европы. Но эти параллели на любителя (ПОДРОБНЕЕ).

Наш Нотр-Дам: какие памятники архитектуры сгорели в Калининградской области за последние годы

Калининградский ученый призывает чаще получать удовольствие не от результата деятельности, а от самого процесса! По мнению нейрофизиолога, кандидата биологических наук, доцента института живых систем БФУ имени Канта Ирины Ваколюк, такой способ особенно эффективен для правильного обновления мозга (ПОДРОБНЕЕ).