Где салат из огурцов? В Калининграде прокуратура проверила столовые школ и детских садов

Прокуратурой Ленинградского района установлено, что в нарушение требований санитарных правил, меню в школах №№ 8, 13, 25, 41, а также гимназии № 32 в отдельные дни не содержало предусмотренные правилами закуски с использованием салата из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы с добавлением свежей зелени.

Организацию питания в указанных образовательных учреждениях осуществляет компания «Гарант». Прокурором района руководителям образовательных учреждений, а также директору компании внесены представления с требованием привлечь виновных лиц к ответственности и не допускать подобные нарушения впредь.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Московского района при организации питания в школах №№ 5, 12, 45, лицее № 17. Здесь организаторы питания – «Гарант» и «Регент–школьное питание», обеим компания внесены представления.

Прокуратурой Центрального района выявлен факт хранения в детском дошкольном образовательном учреждении упаковок какао-напитка с витаминами и кальцием с истекшим сроком годности.

- В отношении заведующей учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции), которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, - говорится в сообщение прокуратуры. - Также в адрес заведующего внесено представление об устранении нарушений законодательства об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Всего по результатам проверки при организации питания несовершеннолетних выявлено 44 нарушения закона, в связи с чем, внесено 21 представление, возбуждены 8 дел об административных правонарушениях. Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры.