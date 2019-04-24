Лицо поджигателя. Кто эти калининградцы, устраивающие ежегодные палы травы?

Калининградская область в огне. Если прямо сейчас сесть в машину и поехать на восток региона, вы увидите, что горит все вокруг. Все поля черные, как после ядерной зимы. И, конечно, добавляет остроты в этой ситуации ветер. Март и апрель в этом году как будто с катушек слетели – дует чуть ли не каждый день, разнося огонь по всем сторонам света. Конечно, горит не только трава. Только вчера у погранперехода в Мамоново сгорел гектар леса, также за минувшие сутки в МЧС отчитались о 33 выездах на тушение палов травы.

Главный вопрос – кто эти люди, которые поджигают? Лично я всегда представлял себе подростка-пиромана, который пораньше сбегает с уроков и поджигает поле на окраине своего поселка. Вероятно, такие тоже есть, но вот только за последнюю неделю я увидел лица двух поджигателей. Не воображаемых, а вполне реальных. Оба они были пенсионерами. Одна женщина и один мужчина. Женщину увидел из окна автобуса на обочине дороги в Ижевском (трасса на Балтийск, у поворота на Светлый). Она сосредоточенно ходила вокруг своего огорода с пучком горящей травы и подпаливала периметр. Зачем она этим занималась, я, конечно, понять не смог.

В минувшие выходные мы с женой ездили в лес под Знаменском. Примерно в полдень со стороны поля послышался треск – на нас надвигался низовой лесной пожар. Вскоре на фоне дыма появилась мужская фигура. Это был пенсионер в растянутой майке и камуфляжной панаме, туго завязанной под подбородком. Несмотря на то, что пенсионер был обладателем тугого пуза-барабана, он время от времени ловко пригибался к земле и поджигал траву, щелкая зажигалкой.

- Дед, ну и зачем ты это делаешь? – кричу я ему.

- Да пусть горит, - поворачивается он ко мне, чуть вздрогнув от неожиданной встречи.

В глазах у пенсионера была абсолютная пустота. Он не понимал, зачем он тут, но было заметно, что процесс доставлял ему удовольствие. Какого-то логического объяснения своим действиям он придумать не смог. Не вспомнил даже про клещей, на уничтожение которых обычно ссылаются пироманы. Было воскресенье. На полях вокруг леса уже не оставалось невыжженных участков земли, поэтому дед решил перебраться в лес – ведь там еще столько травы на полянах!

Было не совсем понятно, что с ним делать. Полицию вызывать было абсолютно бесполезно – в лес правоохранители просто не поедут. Оставалось только пристыдить. В итоге, поджигатель ушел, спрятав в карман зажигалку. Правда, домой или нет – гадать не стал. Вполне вероятно, он отсиделся где-нибудь в кустах, а потом снова взялся за дело.

Вызов полиции и пожарных – это тоже вопрос интересный. В то же самое воскресенье мой коллега заметил черный дым, поднимавшийся из-за забора на улице Гайдара в Калининграде – подожгли брошенную во дворе автомобильную покрышку. Через некоторое время журналист уже знал, кто это сделал (поджигателя выследили соседские дети), и позвонил по номеру 112. Оператор записал контакт коллеги, фамилию злоумышленника и серьезным голосом попросил ожидать. Конечно, никто на вызов не приехал и не перезвонил, а пожар залили водой выбежавшие во двор соседи.

Выходит, одни поджигают, а другие просто не приезжают на вызовы. В связи с этим возникает вопрос, что делать тем, кого тема весенних палов беспокоит из года в год все сильнее. Не бить же того, кто запалил соседнее поле…

Или все-таки бить?