Контракт разорван, в подвалах вода: в Калининграде приостановили строительство корпуса-шара Музея Мирового океана

Подрядчик должен всем

В Калининграде на строительстве корпуса-шара Музея Мирового океана меняют подрядчика. Контракт с предыдущим – фирмой «НордИнвестСтрой» – расторгли, и он покидает объект. Причина – неисполнение сроков.

- Это мера вынужденная. Но у нас есть четкое понимание действий. В конце мая мы планируем заключить госконтракт на продолжение работ на объекте. Люди приступят к работам, к остеклению. Сейчас шар остеклен на 5-7 процентов. Уже в первые летние месяцы продолжим работы по закрытию контура здания, чтобы осенью начать внутренние работы, - говорит Евгений Пакусин, заместитель руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, организации, которая выступает в роли заказчика работ.

Заключить контракт с новым генподрядчиком планируют в июне этого года по итогам проведения конкурсных процедур. Завершение всех работ – до конца июня 2020 года.

- Мы предлагали расторгнуть контракт еще в прошлом году, когда видели и неоднократно говорили, что такими темпами здание своевременно возведено не будет, - отмечает директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

По ее словам, по первоначальным планам все строительство должно было завершиться вообще в 2018 году. Но, увы, этого не случилось. Не успел подрядчик и возвести контур здания и благоустроить территорию вокруг к ЧМ-2018.

Еще одна проблема – задолженности фирмы «НордИнвестСтрой» перед субподрядчиками, то есть местным строительным бизнесом. До 29 апреля список фирм, которым должен генподрядчик, обещают подготовить. 23 мая эти вопросы должны быть решены – дело уже на контроле у губернатора.

Ну а пока в подвалах недостроенного шара стоит вода.

- Подземные родники прорвали не рассчитанные на давление гидроизоляционные конструкции, стала поступать вода. Это чрезвычайная ситуация. Приходится устранять, работают насосы. Плюс дождь идет, ведь кровля не закрыта. Отделить воду небесную от воды подземной достаточно сложно. Так что определить все протекания и установить все причины невозможно, пока не закроют контур, - говорит Юлия Осинцева, начальник отдела капительного строительства Музея Мирового океана.

Светлана Сивкова.Фото: Александр КАТЕРУША

Экспонаты уже негде размещать

Тем временем Музей Мирового океана работу не прекращает – готовится экспозиция для будущего корпуса.

- Это не меньшая, а даже большая работа, нежели строительство самого здания. Мы сотрудничаем с 40 научными организациями по всей стране, образовательными учреждениями и общественными организациями, занимаемся комплектованием музейного фонда. Только для экспозиции «Планета Океан» собрано 2023 предмета, они занесены в музейный фонд. Созданием этой наукоемкой экспозиции занимается 10 человек, - говорит директор музея.

По ее словам музей уже приобрел такое количество предметов, которые даже и хранить негде.

- Они, извините, у нас никуда не влезают. Если вы зайдете в некоторые экспозиции, то они переполнены. Мы находим уже другие места хранения этих музейных предметов. Так, стеллерова корова, прибывшая с Командорских островов, реставрируется в зоологическом институте Санкт-Петербурга. И мы просим оставить ее до тех пор, пока работы у нас не завершатся, - отмечает Светлана Сивкова.

А ведь впереди у музейщиков еще заботы по созданию комплекса аквариумов. Но говорит об этом пока рано.

СПРАВКА "КП"

Отметим, все предыдущие годы Музей Мирового океана занимался строительство корпуса-шара. А вместе с ним еще и военно-морского центра, фондохранилища и трех зданий у «Планеты океан». Эта большая стройка началась в 2013 году и занималась ей фирма «Дельта Строй», которая отставала от сроков и в итоге контракт с ней расторгли (судебные тяжбы идут до сих пор. Только за нарушение сроков с них требуют более 50 млн рублей).

После за дело взялся новый подрядчик, а в 2016 году министерство культуры передало функции заказчика-застройщика от музея Северно-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (Санкт-Петербург). В 2017 году строительство огромного корпуса-шара продолжилось уж фирмой «НордИнвестСтрой».

В 2018 году сферический корпус и каркас были сделаны. 15 апреля 2019 года контракт с подрядчиком расторгли. Полностью сдать в эксплуатацию «Планету Океан» хотят в июне 2020 года.