Калининградских ветеранов вначале пригласили в Москву на парад Победы, а потом сказали: «Вы не поедете!»

В параде Победы в Москве в этом году должны были принять участие три калининградских ветерана Великой Отечественной войны. В качестве почетных гостей в столицу направляли Бориса Пирожкова, Бориса Глыбина и Николая Щербакова. Однако, как сообщила нам внучка Николая Щербакова Катерина, появилась вероятность, что ее 94-летний дедушка и другие фронтовики в столицу не поедут.

- Дедушка лишается своей мечты. Вот так уважают, ценят и гордятся ветеранами Великой Отечественной войны, так гордятся героями, - говорит Катерина Щербакова.

«Комсомолка» связалась с областным Советом ветеранов и там информацию подтвердили.

- Позвонили из администрации президента и сказали, что после запроса, который делала администрация в регионы, только четыре субъекта федерации согласились направить своих представителей. Согласились Москва, Питер, Калининград, еще кто-то… Остальные отказались, потому что люди по состоянию здоровья и из-за преклонного возраста не смогут поехать. В итоге они взяли и отменили встречу совсем, раз из подавляющего числа регионов не едут ветераны. Никто из Калининграда не поедет, - рассказал "КП" председатель областного Совета ветеранов Юрий Боченков. – Как я на это отреагировал? Обидно, очень обидно, что так отнеслись к фронтовикам. Целесообразно было бы все-таки ветеранов направить. Их становится все меньше. Надо им больше отдавать дань уважения. На следующий год мы вообще уже точно никого не отправим…

Герой штурма Кёнигсберга Борис Пирожков.Фото: Александр КАТЕРУША

Сами фронтовики обескуражены.

- Нам сказали, что что-то не получается. Мы хотели поехать. Раз нас посылали. Почему нет? Я же ни разу не был на параде в Москве. Мы ведь всегда готовы, мундиры поглажены, медали блестят. Ну, ничего, мы и не такое переживали, - сказал "КП" участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель легендарного танка Т-34 Борис Пирожков.

Говорит, мол, не расстроился. Но по голосу слышно, что фронтовик в недоумении. Обещали, говорили: «Собирайтесь», а потом дали задний ход.

Расстроился и участник Сталинградской битвы Николай Щербаков:

- Я в школу прихожу и говорю ребятам: «Может быть, последний раз вы видите солдата, который участвовал в освобождении нашей Родины», - сказал он "КП". - Некоторые ветераны и никогда не были на параде. Это же мечта всей жизни. А даже если и были, да хоть 10 раз, то что с этого?

Герой Сталинградской битвы Николай Щербаков.

При этом Николай Щербаков отмечает, что лично он в состоянии и в силах поехать в столицу на парад Победы.

- Я хоть с палочкой хожу, – у меня травма была во время контузии, – но силы у меня есть. Да, многие лежат прикованные к постели. Но даже если один ветеран останется и сможет приехать, его нужно привезти в Москву и показать людям на всю Россию! И сказать: «Вот он, из поколения победителей!». Фронтовики же остались. И надо сказать, что они еще есть, - говорит Николай Павлович. – Побыть на трибуне, на параде Победы. Эх, о чем говорить...

К счастью, переживания ветеранов оказались напрасными. Позже в правительстве Калининградской области заявили, что ветераны все-таки поедут на парад Победы в Москву.