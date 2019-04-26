2019-04-26T18:20:32+03:00
Общество

Калининградское правительство: Ветераны стопроцентно поедут на парад Победы в Москву!

8 мая Борис Пирожков, Николай Щербаков и Борис Глыбин отправятся в столицу на главные торжества
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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9 мая калининградские ветераны примут участие в параде Победы.9 мая калининградские ветераны примут участие в параде Победы.Фото: Александр КАТЕРУША
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Трое калининградских ветеранов - Борис Пирожков, Николай Щербаков и Борис Глыбин - все-таки поедут в Москву на парад Победы. Напомним, ранее в Совете ветеранов героям войны сообщили, что нет возможности отправить их на главные торжества, мол, изменились условия проведения федеральной акции, о чем "КП" рассказали сами ветераны. Однако позже в правительстве Калининградской области нам сообщили, что информация была неверно интерпретирована, и ветераны на парад Победы все-таки поедут.

- У нас сразу несколько мероприятий накануне 9 мая, связанных с ветеранами, - "Поезд памяти" и некоторые другие, - сообщил секретарь оргкомитета празднования Дня Победы, исполняющий обязанности министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Владимир Беспалов. - Поэтому произошла путаница, в Совете ветеранов не совсем правильно поняли, что произошло. Хочу вас заверить, что все ветераны - Борис Пирожков, Николай Щербаков и Борис Глыбин - стопроцентно едут в Москву на парад Победы. Предусмотрены и выделены все финансовые средства для того, чтобы наши заслуженные земляки приняли участие в торжественных мероприятиях.

По словам Владимира Беспалова, 8 мая ветераны полетят в Москву 10-го числа вернутся обратно.

Подтвердили информацию и в областном Совете ветеранов.

- У нас как в вооруженных силах: никогда не спеши выполнять приказ, потому что поступит команда «Отставить». Сейчас мне позвонили из правительства и сказали: «Все остается в силе, люди едут», - сказал Юрий Боченков, председатель Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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