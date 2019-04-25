Иван Охлобыстин: Нет ничего позитивнее красивого мужского мордобоя

Про регби конкретно и спорт вообще

- Регби - благородный вид спорта. Я после проигрыша нашей сборной спустился к ним в раздевалку – поддержать ребят. Важен сам факт игры, победа – это приятное дополнение. Как в жизни. Можно стать великим писателем, а можешь всю жизнь работать и идти к этому. Даже моя супруга, глядя на наших ребят, умудрилась зарядиться хорошей энергией. Видно, что они хотели и старались победить.

Да, регби немного похоже на мордобой. Но тут гораздо меньше подлостей, нежели в титулованных спортивных мероприятиях. Потому что это жесткий спорт. Не дай бог, что-то подлое сделаешь, тебе в ответ могут сделать, и это не ограничится ушибом. Поэтому дистанцию держат, как рыцари! А еще в регби минимум коммерции. Где все решают деньги, там мало-помалу утрачивается человеческое отношение.

Я занимаюсь спортом не системно. Всякий раз, когда выдается возможность, летом проезжаю на велосипеде 50-60 км, зимой хожу по 20 км пешком. Дома у меня стоит примитивный тренажер, гантели разные есть. Ну и в зал хожу. Жаль, на татами давно не был из-за съемок. Сейчас завершится процесс, и вернусь. Потому что нет ничего позитивнее красивого мужского мордобоя без зла. Во-первых, это повод заменить старые импланты на новые. Во-вторых, очень бодрит.

Нет более позитивных людей, чем жесткие бруталы. Потому что все из них уходит плохое, зла не остается. Я фанат Федора Емельяненко (известный российский боец без правил – Ред.). А он стеснительный такой. Говорю: «Можно селфи с вами сделать?». Согласился. Но стесняется. А я ему: «Очень ценю ваше боевое искусство, ваши победы. Но больше ценю ваши поражения». Потому что мало кому удавалось падения в такие бездны превращать в площадки для взлета.

Про кино и киносъемки

- Человеку умному в кино обидно. Там сейчас заправляют люди, бесконечно далекие от профессиональной работы. Как правило, любители, привлеченные со стороны. Ошибка -пытаться заменить искусство удачливым менеджментом. Это же разные вещи! Они должны сочетаться, дополнять друг друга, но не существовать раздельно. Искусство без менеджмента – это ничто, оно невыразимо, так нельзя. А менеджмент без искусства – это пошлятина, то, что мы видим сейчас на центральных каналах.

Нам надо доснять сериал «Полярный 17» с Мишей Пореченковым. Ничего должно получиться... Но никогда загадывать нельзя! В нескольких проектах у меня были отличные актеры и режиссер хороший, объекты сняли, и солнышко было. Все было! Потом продюсер что-то переделал, и получилось черт ногу сломит! А бывает, снимают через пень-колоду: «Давай быстрее, того дубля хватит, выключай уже!» И неожиданно – раз, и вышло!

Про калининградских хомлинов

- Хомлины? Эти козюлечки? Они чем вредят? Они против Иисуса? Их надо допросить! Если они ответят, что против, запретить. Но есть маза, что они неживые. Чисто по-пастерски, любой конфликт невыгоден церкви, это же территория любви. Ведь это не здание, это сообщество людей. А в здравомыслящем сообществе людей, если оно чем-то не движимо со стороны и не имеет корыстного интереса, подобного рода конфликты – это же чушь!