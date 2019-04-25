«Раскрепощена, люблю мужчин и эксперименты». Знакомая расстроила свадьбу студентки, заведя от ее имени откровенную страницу в соцсетях

Студентка экономического факультета Калининградского государственного технического университета Вероника и представить себе не могла, что ее счастливый девичий мир рухнет в одночасье. Два года назад девушка познакомилась с приятным молодым человеком. Казалось, у молодых влюбленных безоблачное будущее. Вероника нашла престижную работу по специальности в одном из крупных банков. Макс уже успел получить высшее образование и твердо стоял на ногах.

Жених поверил и ушел

- Он за мной красиво ухаживал, а когда сделал предложение, я была необыкновенно счастлива! – вспоминает Вероника - И моим родителям выбор спутника жизни был по душе. Максим производил впечатление надежного человека, за которым как за каменной стеной. Мы вместе мечтали о свадьбе, решили, что это событие должно быть торжественным, соответствовать всем традициям.

Накануне 2019 года будущие молодожены составили списки гостей, заказали ресторан и уже разослали первые приглашения, купили обручальные кольца.

- У меня было чудесное подвенечное платье, ведь я собиралась выйти замуж один раз и быть рядом с любимым человеком всю жизнь! – продолжает девушка.

Но 5 января раздался телефонный звонок. Незнакомец говорил что-то по поводу откровенных плотских утех и назначал студентке свидание!

- Сначала я подумала, что человек просто ошибся номером. Но звонки от разных абонентов продолжались весь день, всю ночь, мне звонили круглые сутки разные мужчины. На телефон сыпались сообщения с откровенными предложениями интимных услуг. Я была в шоке, даже не могла предположить, откуда столько грязи и гадости. Потом выяснила, что это связано с одной из соцсетей - мне прислали скриншоты. Я с ужасом увидела свои персональные данные, фотографии, номер телефона и активную переписку «раскрепощенной девушки, любящей эксперименты с мужчинами». С Максом мы тогда впервые поругались.

В итоге Максим ушел, оставив невесту в одиночестве. Видимо, поверил, что девушка в тайне от него вела чересчур свободный образ жизни. В отчаянии Вероника изрезала на куски белоснежное свадебное платье, жить не хотелось, да и как дальше жить, ведь предал любимый человек!

Злополучный аккаунт регулярно обновлялся, там появлялись новые фото.Фото: vk.com

Отдел «К» начинает действовать

Между тем, злополучный аккаунт регулярно обновлялся, там появлялись новые фото. Вскоре Веронике позвонила мама близкой подруги, общий снимок с которой тоже был опубликован со скабрезными комментариями. Потом звонили с работы - требовали разъяснить ситуацию, ведь Вероника бросала тень на деловую репутацию солидного учреждения.

И тогда девушка отправилась в полицию.

- Написала заявление, но мне сразу сказали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но мне хотелось знать, кто же распространяет эти гадости, ведь у меня врагов и недоброжелателей не было, я человек не конфликтный. Написала второе заявление, потом еще дважды обращалась уже в феврале. И в итоге получила четыре отказа.

Вероника обратилась к администратору соцсети с просьбой удалить злополучный аккаунт, но и тут ей отказали.

- Сама удалить я его не могла, связалась с «правообладательницей». Та нахамила в ответ: «Покинь мою страницу и не отсвечивай!» А там размещена информация, что я из Черняховска, указано, где работаю. В группе «Знакомства в Калининграде» появилось от моего имени объявление: «Ищу парня для экспериментов и общения». Моя персоналия вошла в группы «Курицы Калининграда», «Пошлый Калининград», «Шальная императрица» и тому подобные.

В феврале Вероника уволилась из банка и уехала в родной Черняховск. Замкнулась в себе, почти не выходила из дома. Родные, как могли, успокаивали. Особенно переживал старенький прадедушка-фронтовик. Наконец, бабушка Вероники сама поехала на прием в отдел «К» УМВД Калининградской области. И процесс пошел! Установили личность злоумышленницы, ею оказалась бывшая знакомая Вероники - Карина (имя изменено в интересах следствия – Ред.).

- Мы когда-то вместе работали в салоне сотовой связи, всего месяц. Карина была старшим специалистом. Серьезных конфликтов не было, но могла нагрубить, приходилось отвечать взаимностью. Потом я перешла на другую работу и обо всем забыла. Даже не могла подумать, что она способна на такую подлость. Может, завидовала, что у меня в жизни все складывается хорошо?

Наказание по закону

- Подозреваемая скопировала со страницы в социальной сети фотографии потерпевшей, номер ее телефона, завела другую страницу от ее имени и оклеветала, - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. - Причем потерпевшая потом несколько раз меняла номер своего мобильника, но злоумышленница якобы через общих знакомых об этом узнавала и звонки продолжались. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Клевета».

На допрос к дознавателю Карина явилась с адвокатом, вины своей не признала, вела себя вызывающе и перед потерпевшей даже не извинилась.

- А страница в интернете до сих пор обновляется, - вздыхает Вероника. – Меня до сих пор атакуют соискатели интимных услуг. Полиция отправила запрос администратору сети, чтобы аккаунт заблокировали без возможности восстановления, но пока это требование не выполнено. Если шанс восстановить наши отношения с Максимом? Думаю, нет. Вернуть то, что было, невозможно. У меня сейчас одно желание, чтобы все было по закону. Чтобы мою мучительницу признали виновной и наказали по закону.

Расследование близится к завершению, скоро материалы уголовного дела передадут в суд. Обвиняемой Карине грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

КОМПЕТЕНТНО

- Если вас шантажируют или на вас клевещут, следует немедленно обращаться в полицию, - советуют сотрудники отела «К» УМВД РФ по Калининградской области. - Установить оперативным путем виновное лицо не сложно, но это занимает определенное время. Срок проверки по заявлению потерпевшего - 10 дней. Дознаватель отправляет запрос администратору сети, там он обрабатывается, по почте приходит ответ - исключительно в бумажном формате, только тогда он принимается как доказательство. На все это уходит, в среднем, месяца полтора. Но если доказательства получены, то уголовное дело будет возбуждено.

КСТАТИ

Что в соцсети попало, то из них не пропало

Самый распространенный вид шантажа в интернете следующий. Хакеры взламывают личную переписку с интим-фото, копируют ее и продают желающим на определенных форумах. Покупатель связывается с хозяйкой или хозяином взломанной страницы и предлагает выкупить «компромат».

- Обычно просят сравнительно небольшие суммы, до 5 тысяч рублей, в случае отказа обещая распространить интимные кадры в сети, - говорят в полиции. – Поэтому не нужно выкладывать в интернет фото или письма, которые как-то вас могут скомпрометировать. Все, что попадает в сеть, остается там надолго, если не навечно. Даже переписку десятилетней давности можно довольно легко отыскать. Даже если вы самостоятельно удалили свой аккаунт, он все равно остается на хранении в архиве сети и может быть доступен хакерам. Поэтому лучше обратиться к сетевому администратору с официальным запросом вернуть всю информацию, которую вы загружали со своей страницы.