Калининградского адвоката обвиняют в мошенничестве на два миллиона рублей

В декабре прошлого года сотрудник одной из риэлтерских фирм Калининграда узнал о том, что его сослуживец подозревается в мошенничестве. Видимо, и нашему герою было, чего опасаться. Иначе вряд ли он поспешил бы к адвокату - проконсультироваться насчет того, как избежать уголовной ответственности.

Профессиональный защитник пробил по своим каналам инфу и убедился, что означенная «уголовка» и впрямь находится в производстве следственных органов ОМВД России по Ленинградскому району. К тому моменту, кроме первого клиента, у адвоката объявились еще двое, отчаянно желавшие смягчения грядущего приговора – по их собственному мнению, неизбежного, как крах капитализма.

Адвокат пораскинул мозгами и объявил, что готов выступить посредником в передаче 1,7 миллиона рублей должностным лицам, которые полномочны принимать процессуальные решения по указанному уголовному делу. «Тебя вообще отмажу, а двум остальным гарантирую условный срок!», - клятвенно пообещал добрый человек. Который, конечно, на самом деле никому никаких денег передавать не планировал, а намеревался элементарно присвоить всю сумму.

Передача первого транша состоялась вечером 11 марта этого года в спартанской обстановке салона автомобиля, на котором риэлтор прибыл в точку рандеву на перекрестке улицы Шевченко и Ленинского проспекта. Но едва миллион в наличных купюрах оказался в руках адвоката, как откуда ни возьмись наскочили дюжие молодцы в черных масках и той камуфляжной униформе, которую обычно использует ФСБ РФ. Так оно и вышло на поверку: оказалось, сделка происходила под наблюдением сотрудников регионального Управления Федеральной службы безопасности.

Дальше подключился уже Следственный комитет России, в лице его отдела по расследованию особо важных дел. Который вменил 39-летнему члену Адвокатской палаты Калининградской области покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. А это до 10 лет «зоны» - правда, в случае, если преступление было доведено до логического завершения. Тем не менее…

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.