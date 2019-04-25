В Калининграде моржи продолжают «воевать» с проститутками за озеро Шенфлиз

Представители калининградского клуба закаливания «Янтарные моржи» написали обращение к начальнику полиции Московского района с просьбой убрать от озера Шенфлиз облюбовавших это место проституток. Об этом замруководителя организации Владимир Зайцев рассказал в эфире программы «Говорит Калининград».

- Борьба не закончилась, ждем от полиции письменного ответа. Девушки периодически там появляются в свое время… где-то в обед. Был диалог с ними, когда мы проводили уборку. Они ведь там устроили общественный туалет, шприцы валяются! Припугнул их рейдом. Одни уходят, а другие… Есть там одна, с длинными черными волосами, она очень упорно там стоит. Возможно, кто-то ею руководит там. Но им придется сменить место дислокации! - говорит Зайцев.

- Мы ничего против них не имеем, но озеро - это общественное место, куда приходят школьники, - говорит руководитель организации Кирилл Порошин. - Надеемся, что эта проблема решится хотя бы в ближайший год.

Сейчас на озере Шенфлиз появились две дорожки открытого бассейна. Кроме того, на склоны приходят ученики со школ №№29 и 26 на открытые уроки по легкой атлетике. «Моржи» утверждают, что Шенфлиз - единственное озеро в Калининградской области, на котором проводится круглосуточный экомониторинг.