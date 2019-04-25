Бесплатное кино, творческие встречи и концерт: идем на фестиваль «Край света. Запад»!

Дождались! Уже на этой неделе в Калининграде стартует фестиваль «Край света. Запад». Зрителей ждут в Калининградском драмтеатре с 26 апреля по 3 мая на бесплатные показы фильмов и мультиков. Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная, внеконкурсная, анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

12:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+. Встреча с Викторией Толстогановой и Алексеем Медведевым в БФУ им. Канта.

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

19:00. Церемония открытия в областном драмтеатре, 12+;

20:30. Фильм открытия «Синонимы» (Франция-Израиль-Германия), 18+

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+

12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» с актрисой Стайси Ваверу.

14:30. «Шпион по соседству» (Дания), 12+;

16:00. «Даниэль» (Франция), 12+;

18:00. «Соберись перед прыжком» (США), 16+;

20:00. «Рига. Дубль 1» (Латвия-Франция), 18+, Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Зигфридом Дебребаном.

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;

12:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+;

13:30. «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия), 12+;

15:30. «Любители» (Швеция), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актрисой Захраа Аль Дуджайли;

18:30. «Соблазнитель» (Иран, Дания), 18+;

21:00. «В поисках Евы» (Германия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Пиа Хелленталь.

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Лекарство от послушности», 6+;

12:00. «Любители» (Швеция), 12+ (повтор);

14:00. «Соберись перед прыжком» (США), 16+ (повтор);

15:00. «Карп отмороженный» (Россия), 12+. Встреча с Владимиром Коттом и Сергеем Пускепалисом (Это мероприятие проходит в кинотеатре «Заря»);

16:00. «Кокту: история ангелов-хранителей» (Корея), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c продюсером Квансу Пак;

19:00. «Ложные признания» (Дания), 18+;

21:00. «Рига. Дубль 1» (Латвия-Франция), 18+ (повтор). Представление от режиссера.

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+;

12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+ (повтор);

14:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+ (повтор);

16:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актером Дейви Гомез;

19:00. «Горничная» (Мексика), 18+;

21:30. «В поисках Евы» (Германия), 18+ (повтор)

1 МАЯ, СРЕДА

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;

12:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 6+ (повтор);

14:00. «Необычайное лето с Тесс» (Нидерланды-Германия), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Стивен вутерлуд;

16:00. «Кокту: история ангелов-хранителей» (Корея), 12+ (повтор);

18:00. «Полуночная помощь» (Мексика-США), 18+;

20:00. «Мира» (Россия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Денисом Шабаевым.

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Лекарство от послушности», 6+;

12:00. «Необычайное лето с Тесс» (Нидерланды-Германия), 12+ (повтор);

14:00. «Горничная» (Мексика), 18+ (повтор);

16:00. «Даниэль» (Франция), 12+ (повтор);

17:30. «Ложные признания» (Дания), 18+ (повтор);

19:30. «Лапю» (Колумбия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Хуаном Пабло Поланко;

21:30. «Когда падают деревья» (Украина-Польша-Македония), 18+.

3 МАЯ, ПЯТНИЦА

19:00. Церемония закрытия в областном драмтеатре, 12+;

20:00. Концерт «СБПЧ» в клубе «Вагонка» (вход по билетам), 18+.

Внимание! Все показы конкурсной программы пройдут в Областном драматическом театре. Билеты на кинопоказы – бесплатные: забронировать можно на сайте kaliningradfilmfestival.ru в разделе «Расписание».

Внеконкурсная программа «Классические дебюты»

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00. «Коктебель» (Россия), 18+. Встреча с режиссером Алексеем Попогребским в БФУ им. Канта;

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

16:00. «Первые на Луне» (Россия), 18+. Встреча с режиссером Алексеем Федорченко в БФУ им. Канта.