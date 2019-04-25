На берегу моря хотят построить крупный отель с медицинским центром

Концепция «Большое побережье», о которой калининградские власти говорят уже не первый год, наконец начинает приобретать зримые очертания. В четверг на совете по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области было представлено сразу несколько проектов, так или иначе относящихся к туристско-рекреационному развитию побережья. Самый крупный из них - проект курортно-оздоровительного комплекса «Променад» в Светлогорске на первой линии от моря, в который инвесторы планируют вложить 4,7 млрд рублей. Он будет состоять из 4- или 5-звездочного отеля под международным брендом, предположительно Hilton, с номерным фондом не менее 120 номеров, комплекса апартаментов, а также центра эстетической медицины «Ланцет».

- Все будет выполнено в едином архитектурном стиле, который окончательно будет утвержден на градостроительном совете, - сообщил инвестор, учредитель компаний «Раушен Хотел Ресорт» и «Ланцет» Алексей Васин. - Первоначально мы планировали строить медицинский центр с гостиницей, но затем для улучшения экономических показателей проекта решили добавить комплекс апартаментов.

В апарт-отеле номера будут продаваться для будущей собственной эксплуатации жильцами или передачи в управление гостиничной управляющей компании для продажи посуточно на открытом рынке. Обращает на себя внимание стоимость апартаментов. По словам Алексея Васина, на старте продаж они будут примерно на 70 процентов выше рыночной стоимости - от 170 до 250 тысяч рублей за квадратный метр.

- Хочу подчеркнуть, что это не продажа жилых площадей, а по сути продажа бизнеса. Апартаменты можно сравнить с банковскими депозитами, - отметил Алексей Васин. - Подобная схема инвестирования широко развита в Европе, а также в Москве и Сочи.

Что касается медицинского центра, то он будет включать бальнеологическое отделение с лечебным бассейном, хирургическое, реабилитационное отделения. Оснащение будущей операционной позволит проводить как сложнейшие многочасовые, так и малоинвазивные вмешательства с использованием эндоскопической техники. Клиник подобного уровня в Калининградской области еще нет.

- Поскольку пластические операции чаще всего проводятся вне солнца, мы можем говорить о том, что работа медицинского центра будет всесезонной, - отметил инвестор, намекая на короткое и непостоянное калининградское лето.

Алексей Васин также отметил, что единая концепция комплекса предусматривает благоустройство всей территории, строительство детских площадок, установку скамеек и так далее. Кроме того, компания построит для жителей бювет с минеральной водой, произведет озеленение променада, а также поменяет коммунальную инфраструктуру в районе будущего комплекса. Немаловажно и то, что весь склон будет укреплен, на что планируется потратить не менее 300 млн рублей.

- Мы создадим 490 новых рабочих мест, а объем налогов за 20 лет превысит 3 млрд рублей, - добавил инвестор.

Члены инвестиционного совета в целом позитивно отнеслись к проекту. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что проект вписывается в концепцию «Большого побережья» и имеет как туристический потенциал, так и в целом экономический.

- Тут огромное количество пространства для развития малого и среднего бизнеса, - отметил губернатор.

Он добавил, что архитектурная концепция комплекса будет обсуждаться отдельно. И, кроме того, как отметили члены инвестиционного совета, инвесторы обязаны предоставить все необходимые финансовые гарантии. Только после этого они смогут получить в аренду участок земли и приступать к строительству.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Колесо обозрения и поле для гольфа

Еще два проекта, рассмотренных на инвестиционном совете, также вписываются в концепцию "Большого побережья" и они также не вызвали серьезных замечаний у членов совета.

В Зеленоградске компания "Семейный парк" намерена построить колесо обозрения "Глаз Балтики" высотой 40 метров (для сравнения: колесо в парке "Юность" имеет высоту 45 метров). Компания без торгов хочет получить участок в районе променада и начнет строительство в этом году. В 2020 году объект должен быть сдан в эксплуатацию. Сумма инвестиций - 96 млн рублей.

- Это собственные и заемные средства, - пояснила коммерческий директор "Семейный парк" Марина Кравцова, добавив, что поставками металла, скорее всего, будет заниматься российская компания "Глобал".

Предполагается, что колесо обозрения, состоящее из 18 кабинок по 6 мест, будет работать круглогодично. Ориентировочная стоимость билетов - 200 рублей.

Другой проект, который представлял бывший директор муниципального предприятия "Калининградтеплосеть" Виктор Фесик, предполагает строительство под Светлогорском крупного, на 27 лунок, поля для гольфа. По словам Фесика, несмотря на то, что активно гольфом в нашей области занимаются только 40 человек, этот вид спорт растет в популярности.

- В сущности мы говорим о создании спортивно-рекреационной зоны, которая будет включать непосредственно гольф-поле, клубный дом, паркинг, академию гольфа, учебно-тренировочный центр, гостиницу, апартаменты и другие объекты, - пояснил Виктор Фесик.

Общий объем инвестиций планируется в размере 500 млн рублей, и первую игру на новом поле можно будет провести уже следующей весной.