«Глаз Балтики»: В Зеленоградске построят 40-метровое колесо обозрения

«Глаз Балтики» - так назовут колесо обозрения, которое хотят построить в Зеленоградске. Накануне проект представили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области

Строительством возведением займется компания-инвестор «Семейный парк». По расчетам инвестора весь проект обойдется в 96 млн рублей.

Как сообщает администрация Зеленоградска, эскизный проект предусматривает строительство 40-метрового колеса обозрения в районе площади «Роза ветров» (также рассматривали место неподалеку от пирса (на месте бывшего ресторана "Прибой") и в городском парке курорта).

Известно, что на колесе обозрения будет 18 закрытых кабин по 6 мест в каждом. В вечернее время вся конструкция будет подсвечиваться. В год на колесе планируют катать до 180 тысяч человек. Предварительная цена билета определена в 200 рублей.

На месте будущей стройки уже провели геологические изыскания и есть заключение специалистов о пригодности грунтов для размещения сооружения.

Строительство колеса планируют начать уже в этом году, а завершить в 2020.

- Появление в городе-курорте колеса обозрения будет способствовать дальнейшему повышению туристической привлекательности Зеленоградска. Сегодня в регионе действуют 2 колеса обозрения, но оба расположены в Калининграде, - говорят в администрации Зеленоградска.