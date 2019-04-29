Как пережить майские праздники без ущерба для здоровья: советы главы Роспотребнадзора

Судя по прогнозам синоптиков, погода в начале мая не будет баловать калининградцев апрельской жарой, но несколько погожих дней на протяжении длинных выходных все-таки ожидаем. Планируя майский пикник, будьте осторожны: после долгих праздников традиционно растет количество подцепивших сальмонеллез и не только. Как пережить «майские» без ущерба для здоровья? Ценными советами поделилась руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура, которая стала гостьей радио "Комсомольская правда - Калининград".

Мясо - в термоконтейнере

- Сейчас мы уже видим небольшой прирост сальмонеллезной инфекции. Это связано с тем, что люди пошли на шашлыки и используют куриную продукцию, - говорит Елена Анатольевна. - Мясо покупайте только в торговых учреждениях, где продукты проходят ветеринарную экспертизу. Если продукт в маринаде, важно проверить сроки годности. Если маринуете шашлык сами - учитывайте, как будете его перевозить. Я призываю всех использовать термоконтейнер, ведь мясо - это животный белок, который очень любят бактерии.

Глава регионального Роспотребнадзора напоминает, что на мангале очень трудно достигнуть стопроцентного обезвреживания мяса (особенно это касается куриного, возле косточки). Как проверить готовность: сок на разрезе должен быть прозрачным, а не розовым. Сделали шашлык - его надо сразу употребить, так как оставшиеся бактерии будут размножаться. Для сырого мяса необходимо использовать отдельную доску и отдельный нож.

Елена Бабура.Фото: Александр КАТЕРУША

Место для пикника - подальше от кустов

- Как правило, после майских праздников увеличивается не только статистика по инфекционным заболеваниям (бактериальные инфекции, сальмонеллез и дизентерия), но и растет количество обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, - говорит Елена Бабура.

В Роспотребнадзоре советуют внимательно выбирать поляну для пикника - поменьше зелени и кустов рядом. Одежду лучше брать светлых оттенков, обязательно обрабатывать репеллентами. Следует помнить, что очень мало репеллентов наносятся прямо на кожу. В любом случае нужно внимательно прочесть инструкцию на препарат.

А что пьем?

Весна - время, когда на калининградских улицах появляются новые бочки с квасом. По словам Елены Бабуры, в этом году жалоб на качество напитка или условия его продажи от калининградцев пока не поступало, а в прошлом году они были, хотя и не в таком количестве, как на точки продажи бахчевых культур.

- Мы рекомендовали органам муниципальной власти пересмотреть свой подход к выдаче разрешений на торговлю для таких точек. В ближайшее время проведем новые рейды, проверим, чтобы бочки с квасом не находились в непосредственной близости от трасс или дорог. Как потребитель, вы можете сами попросить документы у продавца. Также обязательно смотрите на тару — она должна быть чистой, как и все остальное на точке, - говорит глава регионального Роспотребнадзора.

КСТАТИ

Как в Калининграде будут работать больницы и поликлиники на майские

Вера ГРИНВИЧ

В региональном минздраве рассказали о работе подведомственных медицинских организаций в период майских праздников и выходных дней в период с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

2, 4, 10 и 11 мая в больницах и поликлиниках будет организована работа дежурных служб и служб неотложной помощи.

1, 3, 5, 9 и 12 мая – выходные дни.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.

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