«Меня просто завалит тут»: жителям дома немецкой постройки сделали ремонт, от которого они пришли в ужас

В Багратионовске жители дома №11 по улице Красноармейской обратились в редакцию «Комсомолки» с просьбой помочь им добиться от местных властей признания своего дома аварийным. Дело в том, что ранее они жаловались в администрацию на сырость и отвратительные жилищные условия, так как вода протекала к ним в квартиры сквозь прогнившую крышу и постепенно размывала стены. Но вместо того, чтобы признать дом аварийным и расселить жильцов или провести качественную реконструкцию, власти решили заменить на разваливающемся здании крышу. Удивительно, но это было сделано вопреки решению суда и мнению жильцов. Проблемы после этого только усугубились.

Внезапно рухнул потолок

- Ремонт кровли, против которого мы дважды бились в суде (и побеждали, кстати), у нас начался в октябре 2018 года, - рассказывает жительница квартиры №3 Светлана Гулидова. – Жить до ремонта было невозможно, так как во время дождя вода просто текла у меня по стенам. Можете посмотреть на стены – они все черные, и вытравить плесень тут невозможно. После ремонта все стало еще хуже.

- Когда у нас началась разборка крыши, мы удивились, - добавляет собственница 4-й квартиры Ирина Пискунова. - Демонтаж продолжался неделю, но нас никто не выселял. Когда же строители обнаружили, что в моей квартире потолок провис настолько, что обрушение стало неизбежным, работы были приостановлены, и уже в понедельник пришли меня выселять.

Не успела Ирина выселиться, как в пять утра у нее внезапно рухнул потолок. Собрав вещи, она съехала к детям и внуку на съемную квартиру и некоторое время уже не могла наблюдать за тем, что происходит в квартире.

Когда же ремонт был закончен, и жильцов позвали обратно, оказалось, что стены дома пошли трещинами. Потолок провис и в квартире ее соседки, образовались щели, а по тем местам, где оголился кирпич, стало понятно, что кирпич этот рассыпается от одного прикосновения. Конечно, это Ирине и Светлане не понравилось, и они продолжили заваливать администрацию письмами с требованием признать дом аварийным.

Внешне дом выглядит еще более-менее.Фото: Иван МАРКОВ

Экспертиза по фотографии

К слову, история аварийного дома тянется довольно долго. Квартиру в нем купила мать Ирины Пискуновой еще 20 лет назад. В БТИ ее уверили, что дом хороший, и «простоит еще лет сто», но в 2007 году в коридоре рухнул потолок. Когда пожилая женщина-инвалид уже не смогла подниматься по шаткой лестнице на второй этаж, она оформила дарственную на квартиру и передала ее дочери Ирине.

Ирина, видя, что состояние дома довольно сомнительное, начала переписку с администрацией. Вскоре ей пришлось подключить к своим проблемам адвоката Владимира Середина. Еще до замены крыши на доме адвокат выяснил, что дом №11 ранее признавался аварийным, но потом почему-то перестал им быть. А после замены крыши адвокату удалось доказать в суде, что ремонт был проведен в нарушение всех требований, так как в доме даже не было фундамента (до войны он был хозяйственной постройкой).

- Еще в марте 2018 года была проведена судебная строительная экспертиза, которая показала, что делать капремонт в доме №11 экономически неэффективно, - утверждает Середин. – Ремонт крыши в доме, который рушился, и нахождение в котором было опасно, был просто абсурден, тем не менее, власти решились на него.

По словам Середина, администрация Багратионовска заказала встречную экспертизу у компании «Акцент» из Магнитогорска, эксперты которой провели обследование по фотографиям, не выезжая в Калининградскую область. Также на момент проведения экспертизы у фирмы была просрочена лицензия.

- Я выяснил, что фирма «Акцент» провела уже более 20 таких экспертиз по Багратионовскому району, - добавляет Середин. – Мне даже стало интересно, почему администрация не заказывает эти экспертизы у местных фирм, ведь их в регионе довольно много.

Выселять некуда

За комментариями по этим вопросам «Комсомолка» обратилась в администрацию Багратионовского городского округа, однако начальник управления ЖКХ и инфраструктуры Татьяна Швецова комментировать ситуацию наотрез отказалась, заявив, что она «не попка, чтобы всем по десять раз повторять» и уже получила выговор за комментарий другим СМИ. С главой округа пообщаться также не получилось из-за того, что тот находился в отъезде, а его заместитель всячески избегал общения с журналистами.

Тем не менее, ранее Швецова объяснила изданию RT, на каких основаниях было принято решение о капремонте дома.

- Он действительно довоенной постройки, в Калининградской области порядка 70 процентов домов относится к старому жилому фонду, — пояснила Швецова. — Здание требует ремонта, на основании экспертиз и выводов выездных комиссий было принято решение включить его в краткосрочную программу по капремонту зданий. Заказчиком выступал Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Однако у нас не было причин считать этот дом аварийным и сносить его, а не ремонтировать.

Также чиновница отметила, что в Багратионовске не строится новое жилье, и нет маневренного фонда, поэтому и расселять людей из проблемного дома некуда.

Жители же в беседе с «Комсомолкой» заявили, что они не настаивали на сносе своего дома, а хотели качественного ремонта.

- Я квартиру у них даже не прошу – мне не нужно, - говорит Ирина Пискунова. Меня и площадь этого жилья устраивает, и то, что это центр. Но если с домом что-то случится, в лучшем случае я буду вынуждена его восстанавливать на свою пенсию в 8 тысяч, а в худшем – меня просто завалит тут.

- Вы думаете, что после того, как вам отремонтировали крышу, что-то может обрушиться?

- Конечно, для того, чтобы понять это, даже не нужно быть специалистом, - уверяет Пискунова.