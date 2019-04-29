Англичанин - о Калининграде: Дом Советов брутален, а Кафедральный собор скучен

Калининградцы хорошо помнят, как летом прошлого года в наш город приехали тысячи иностранных туристов. Город был не похож сам на себя: переполненные бары, люди, отдыхающие на газонах, хоровое пение после 10 вечера… Правда, тогда никто не думал, что после ЧМ-2018 кто-то из иностранцев захочет поехать к нам не за футболом, а просто так. Но год прошел, а туристы, однажды услышавшие о Калининграде, продолжают приезжать, хотя, конечно, пока не массово и очень осторожно.

На прошлой неделе в Калининград уже во второй раз приехал молодой англичанин Джек Батлер. У него хороший русский язык, диплом университета в Лидсе и опыт проживания в общежитии МГУ. Батлер собирается остаться работать в России и много ездит по нашей стране. Что ему в этой России и в Калининграде в частности нравится (и не нравится тоже), молодой человек рассказал корреспонденту «Комсомолки».

«После ЧМ-2018 я захотел приехать к вам еще раз»

У парня действительно отличный русский, поэтому первый вопрос по этому поводу.

- У нас в университете просто очень хорошая русская кафедра, - говорит он. - А учить русский я начал в 18 лет, потому что с детства интересовался историей. Правда, учить русскую историю в английской школе невозможно – это все время приходилось делать самостоятельно. Просто мне хотелось знать больше о самой большой стране в мире.

Вместе с русским языком Джек учил французский и испанский. На втором курсе он на год переехал в Москву, где учился на кафедре русского языка и культуры. А после окончания учебы в 2016 году он снова возвращается в российскую столицу, где два года проработает в международной школе. Так как одного образования Батлеру показалось мало, он поступил в университет Будапешта, где стал изучать архитектуру. Собственно, и в Калининград он приехал, чтобы понять, как эклектичная застройка нашего города влияет на жителей.

- На ЧМ-2018 я поехать в Калининград не смог, но матч смотрел из фан-зоны в Самаре. Тогда я со многими англичанами встретился, и они мне сказали, что в Калининграде круто, и что они этого не ожидали. А я до этого, в 2017 году в Калининграде был на выходных с девушкой, и владелец арендованного нами жилья предложил прокатить нас на Куршскую косу. В итоге, получился тур по всей области практически. Город я тогда так и не посмотрел толком, поэтому захотелось вернуться после рекомендации футбольных фанатов.

«Думал, что в России все живут без холодильников»

За время путешествий по России Джек успел побывать в Томске, Краснодаре, Самаре, Владимире, Суздале, Санкт-Петербурге и Казани. Но первое впечатление от России он, конечно, получил в общежитии МГУ, в котором «ничего не менялось с 70-х годов».

- Там люстра в комнате была странная и раковина у меня весь год разваливалась. У меня также не было холодильника, и даже появилось ощущение, что все русские живут без холодильников. Зато под окном такая ниша была – ее я вместо холодильника зимой и использовал, а то, что нужно было заморозить – выставлял на улицу. Смешно было, когда я понял, что у большинства людей тут все не так совсем. Также меня в Москве общественный транспорт очень впечатлил. Он намного удобнее и надежнее, чем в Лондоне. В Калининграде хуже, конечно, с этим.

- Чем еще Калининград от других городов России отличается, по-твоему?

- Архитектурой, конечно. Она тут более европейская что ли. Ансамбль тут разнообразный. Эклектика – это вообще очень интересно. Отзывчивость меня тоже поразила. Я просто разместил объявление в инстаграме с просьбой помочь мне в Калининграде, и тут же получил около сотни сообщений. Может, конечно, иностранцев тут воспринимают как какую-то экзотику, но это меня впечатлило. Это приятно. И это после всех этих Скрипалей и того, что сейчас пишут наши СМИ.

- За тебя друзья и родители не переживают? Не говорят, что ты зря сюда поехал?

- Это бывало еще до 2013 года. Я, например, когда в Москве жил, то постоянно приглашал родственников и друзей к себе в гости. Приезжали с радостью, и точку зрения о России они быстро меняли. Когда я, например, про хороший транспорт говорил, мне не верили просто. Стереотипов у англичан вообще довольно много.

- Мама приезжала к тебе?

- Да, была. Уже три раза. Мы с ней даже в Питер вместе ездили. Она ни слова не говорит по-русски, поэтому был ее гидом. Еще приехать хочет.

- Учитывая публикации в британских СМИ о Калининграде как о военной базе в центре Европы, ты замечаешь военное присутствие в Калининграде?

- Как-то не очень, - отвечает Джек. – Я в курсе, что Калининград называют бастионом милитаризма, который угрожает европейцам. Конечно, о Калининграде мы там слышим больше из скандальных публикаций. Но я тут для того, чтобы пообщаться с людьми, и вижу, что все совсем не так.

- Цены сильно от британских отличаются?

- Если говорить о Москве, то я бы не сказал. Там довольно дорого, почти так же, как в Англии. А вот в Калининграде туристу в плане цен очень комфортно, на мой взгляд. Конечно, из-за санкций продукты тут не такие разнообразные, но местных продуктов зато много. Правда, в супермаркетах я особо не закупался еще, зато несколько раз в кафе и столовых поел. Кёнигсбергскую кухню тут попробовал. А булочки тут даже вкуснее, чем в Москве, на мой вкус.

- Что тут еще лучше, чем в Москве?

- То, что море рядом. Я у моря вырос, и люблю его. На выходных хочу съездить как раз.

- Пиво тут пробовал?

- Я вообще сидр пью больше. Взял попробовать его рядом с Центральным рынком, он оказался почему-то со вкусом кокоса. Странно, в общем. Разливное пиво тут, вроде, тоже нормальное, но я в нем особенно не разбираюсь.

«Вам не нужна архитектура «в стиле»

Во время разговора с Джеком мы гуляем по дворам. Судя по всему, разбитые тротуары, спрятанные за фасадами-картинками, его не очень смущают.

- Я понимаю, почему в центральных районах такие фасады, это же больше на туристов рассчитано. Было бы больше денег у города, может, и до дворов бы добрались, наверное.

- Как тебе наш Дом Советов?

- Некоторые калининградцы, с которыми я тут встречался, убеждают меня, что это шрам на лице города и главный позор. Но, на мой взгляд, это очень интересный пример брутализма. В Лидсе, например, много зданий в таком стиле, их сохраняют. У нас там есть список очень важных для города зданий, и в нем есть несколько зданий в стиле брутализма. Это, конечно, архитектура «не для всех».

- Если бы ты выбирал между Королевским замком и Домом Советов, что бы выбрал?

- Я бы не стал спорить тут. Замка уже нет, а Дом Советов есть. Он тоже часть наследия вашего региона, хотите вы этого или не хотите. Мы живем уже в XXI веке. Я не понимаю, зачем тратить огромные деньги на восстановление замка, который уже не будет немецким. Это будет просто здание «в стиле». Для меня уж лучше на него в виртуальной реальности посмотреть. А вот то, что осталось, конечно, нужно восстанавливать. Это более честно.

- Тебе, как европейскому туристу, на что интереснее в России смотреть? На брутальную архитектуру или на средневековье?

- Я сам родился в шотландском городке, в котором есть замок XIII века. Я привык к тому, что везде есть эти замки. Конечно, я бы не пошел смотреть на замок-пародию. А Дом Советов мне интересен. Это здание своей эпохи. Оно интересное само по себе, такая огромная голова робота. Жалко, что этот символ города пока стоит пустой. Надо с ним что-то сделать. Если тут много креативных людей, надо их привлечь. Парковка у этого здания – не лучшее решение.

- Что еще интересного из архитектуры ты тут увидел?

- Кафедральный собор меня, конечно, не очень притягивает. Я столько уже увидел церквей, что собор мне не очень интересен. Городские ворота мне очень тут понравились, бывшая биржа – вообще здорово. А Рыбная деревня – это какой-то микс, изготовленный, на мой взгляд, специально для туристов. Я сам из рыбацкой деревни, можно сказать, и я сначала не мог понять, почему у вас маяк стоит на реке. Это очень странно, но не отвратительно, конечно.

- Заметил еще какие-нибудь парадоксы?

- Да нет, все как-то имеет смысл. Что касается любви калининградцев к старым зданиям из красного кирпича – на мой взгляд, это все из-за того, что жители тут хотят отличаться от тех, кто живет в большой России. Но, на мой взгляд, здорово, что тут есть советские здания. Это отличает вас от другой Европы. Таким образом, ваш город интересен и тем, и другим.