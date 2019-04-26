Гайморит и пневмония: В зоопарке Калининграда заболел орангутан

В Калининградском зоопарке настоящее ЧП – заболел самец борнейского орангутана по имени Бенджамин. У огромной рыжей обезьяны гайморит и пневмония. Эти диагнозы подтвердились после обследования, которое провела бригада врачей-специалистов и сотрудники зоопарка.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, специалисты, среди которых были ветеринары, зоолог, рентгенолог, хирург, анестезиолог и даже врачи-лоры из областной больницы, пробыли в вольере орангутана 2,5 часа.

- Для того чтобы обездвижить животное ветврачи применили наркоз, но вопреки ожиданиям возникла непредвиденная ситуация. После первой дозы препарата, Бенджамин на краткое время погрузился в сон, а когда его для манипуляций перенесли на стол, то попытался встать. Потребовалась вторая инъекция, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Перед началом манипуляций орангутана интубировали, то есть ввели эндотрахеальную трубку в трахею, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Такая процедура крайне необходима при наркозе у крупных человекообразных обезьян.

В ходе обследования для анализа были взяты образцы крови, мазки из ротовой полости, носовых пазух, сделан рентген легких и горлового мешка, узи сердца, а также бронхоавеолярный лаваж по рекомендации ветврача зоопарка Ольборга (Дания), который раньше наблюдал Бенджамина.

Проблемы со здоровьем у Бенджамина появились после перенесенного в марте гриппа. И хотя он получил лечение, но с тех пор стал несколько вялым - ел, приходил на тренинги, но без особого энтузиазма.

В минувший вторник его состояние ухудшилось – пропал аппетит, появилась апатия, редкий кашель. Учитывая гайморит, перенесенный Бенджамином в Дании, ветврачи решили обследовать животное с привлечением сторонних специалистов. Как оказалось, не зря.

Как только станут известны результаты анализов, лечение будет откорректировано с их учетом.