Владимир Машков: Многие дети в 15 лет желеобразные!

Знаменитая школа Олега Табакова многие годы перемещается по городам России и ищет молодых талантливых ребят. Потому что не все могут приехать в Москву на прослушивания. И вот, приемная комиссия, которую возглавил худрук Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, приехала в Калининград.

27 и 28 апреля 2019 года в историко-художественном музее проходят прослушивания, участниками могут стать дети, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году.

В Калининграде проходить прослушивание заявились уже 27 человек. Места пока есть.

Обучение в Школе бесплатное. Это принципиальный момент.

- Обучать актеров за деньги нельзя, невозможно, - говорит Владимир Машков. – Как за деньги? Принесли деньги и я должен вас учить? В нашей школе этого нет, и не будет. Студенты находятся на полном обеспечении Московского правительства: живут, вкусно кормятся 5 раз в день. Приходится некоторых заставлять жрать меньше. Чтобы артисты не расширялись.

Почему же обучают так рано, еще школьников?

- Балетом могут люди заниматься с 18 лет? Нет, уже поздно. А серьезно и профессионально музыкой? Нет. Любому творчеству сопутствует механическое обучение и навыки. Ребята должны узнать себя, свою душу, тело и двигаться, замечая изменения в себе. Потому что артист – это стремительная эволюция. Это непростая деятельность. Но ничего прекраснее, чем жить в сто переживаний, нет, на мой взгляд! – говорит Машков. - Очень важно, чтобы с раннего детства ребята начинали заниматься театром. Наше предложение – открыть в каждой школе театральный кружок. Это основа эмоционального интеллекта. Так задумано природой, что мы эмоционально на что-то реагируем. Что-то пугает, обижает, радует. Это потом уже включается рациональное действие. А сначала – эмоция, она впереди. Эмоциональный интеллект – предвестник рационального. Он наше спасение. Важно, чтобы человек умел распознать свою эмоцию и эмоцию другого, и правильно принять решение. При этом не обязательно, чтобы все становились актерами. Это невозможно.

При этом Владимир Машков уверен, что артистический склад характера необходим и политикам, и бизнесменам, и учителям и вообще людям, занимающимися любыми видами деятельности.

- Это поможет быть успешными! – говорит артист.

В театральной школе Табакова большое внимание уделяется, конечно, театральным дисциплинам. Задача – чтобы ребята быстрее выходили на сцену и работали с профессиональными актерами. Но дети получают и среднее образование, как все школьники России. Русский язык, литература, ОБЖ и так далее.

Добавляют и новые предметы. Учат даже показывать фокусы – это для того, чтобы учиться вниманию и реакции: своей и зрителя.

Владимир Машков дал совет родителям:

- Дети должны заниматься физическими упражнениями. Я не говорю о спорте. Но многие в 15-16 лет желеобразные. Родителям, прежде всего, советую смотреть за своими детьми. За тем, как они выглядят! Если упустите момент развития 13-14-15 лет, то выйти из этого состояния будет очень трудно.