Прорвавший «линию Вотана»: история Героя Советского Союза, похороненного под памятником Шиллеру

Мы продолжаем рассказ о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссию и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, «Комсомолка» открывает новые имена фронтовиков.

Памятник поэту, ставший могильной плитой

С памятником Шиллеру, стоящему напротив драмтеатра в Калининграде, связано множество городских легенд. Согласно одной из них, во время штурма Кёнигсберга на постаменте бронзового немецкого классика появилась надпись: «Не стрелять! Он свой!». Вероятно, это анонимное послание и спасло памятник от разрушения. Вскоре площадка перед ним стала одной из самых известных в городе братских могил. Если обратиться к данным госархива Калининградской области, то можно узнать, что в мае 1945 года перед памятником уже было семь пирамидок-надгробий советских солдат и офицеров, погибших при штурме города-крепости в этом районе. А вот в списке, составленном сразу после войны начальником седьмого городского отдела милиции города Калининграда младшим лейтенантом милиции Шестаковым, как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, было уже 16 фамилий. В период с 1950 по 1965 год прах воинов должны были перенести к мемориалу на улицу Энгельса (именно там сейчас выбиты фамилии похороненных под памятником Шиллеру бойцов), однако весной 2007 года выяснилось, что перезахоронение произошло только на бумаге.

Дело в том, что в начале 2007 года у памятника проходили ремонтные работы, во время которых были обнаружены останки солдат. Это стало большой неожиданностью. Вскоре поисковики получили разрешение на проведение эксгумационных работ. В общей сложности с марта по май 2007 года на площадке были найдены останки 13 человек. Выходит, что кости троих бойцов до сих пор лежат под слоями тротуарной плитки и асфальта.

О двоих бойцах из шестнадцати «Комсомолка» уже писала. В частности, мы сообщали, что гвардии майор Владимир Емельяненко был опознан по наградам, и гроб с его телом отправился на малую родину в Омскую область. Также на страницах нашей газеты вышла практически детективная история о попытке передачи родственникам майора Дмитрия Сидорова его фронтовой фотографии, случайно обнаруженной на интернет-аукционе краеведом Александром Панфиловым.

Памятник Шиллеру в конце 1940-х годов.Фото: Государственный архив Калининградской области

Осталось только фото

Так случилось, что благодаря проекту «О них не писали в газетах», в середине апреля в нашу редакцию обратилась уроженка Калуги Инна Трубаева, предок которой также был похоронен перед памятником Шиллеру. Им был Герой Советского Союза, гвардии капитан Семен Михайлович Волков, по некоторым данным, скончавшийся от ран в госпитале 13 апреля 1945 года. Инне Трубаевой он приходится двоюродным дедом.

- В нашем семейном архиве осталась всего одна фотография Семена Михайловича, - написала Трубаева. – Дело в том, что ему было всего 23 года, когда он погиб. Своей семьей он обзавестись не успел. Но его старший брат Сергей (мой дедушка) и его сестры помнили о нем. К сожалению, никого из них уже нет в живых. Сергей Михайлович умер, когда мне было 7 лет. В нашей семье, так уж получилось, историей заинтересовалась только я, а предыдущее поколение потеряло множество ценной информации.

По словам Инны, не сохранилась даже похоронка, в которой было подробное описание гибели героя.

- Мне слишком мало удалось достать из памяти родственников, - продолжает девушка. – Практически все, что я знаю - это информация из интернета... Однако на разных сайтах я иногда встречала много неточностей и противоречивой информации, касательно его биографии. Зато я точно знаю, что мой дед Сергей всю свою жизнь помнил брата. Они до войны были очень близки.

Вместо штурвала - автомат

О Семене Волкове известно довольно много – о нем выходило несколько заметок в юбилейных сборниках о Героях Советского союза. Несмотря на то, что в публикациях действительно очень много домыслов и неточностей, в начале биографии гвардии капитана у авторов расхождений нет.

Родился он в селе Гусевка Людиновского района Орловской области (сегодня село относится к Калужской области) 9 июня 1922 года в семье крестьянина, получил 5 классов образования, любил читать и мечтал пойти в море. Правда, мечты остались мечтами - после школы Семен отправился на завод, он работал токарем в Ворошиловграде (сегодня Луганск).

Вскоре токарный станок парню пришлось сменить на автомат – началась война. В июле 1941-го Семен Волков призван в армию, и уже в августе попадает на фронт. Учитывая колоссальные потери командного состава Красной армии летом и осенью первого года войны, нужны были новые командиры. В 1942 году Волков оканчивает курсы младших лейтенантов и становится командиром роты 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии (второго формирования), воюющей на юго-западном направлении фронта. Его дивизия, переброшенная с Дальневосточного фронта, первый бой принимает 4 августа 1942 года, вступив в схватку с прорвавшейся из-за Дона группировкой противника. В течение 25 дней августа в районе станции Абганерово, что под Сталинградом, идут кровопролитные бои, в которых дивизия теряет около 60 процентов своего личного состава. При этом, дивизия не пополняется ни личным составом, ни вооружением, а ее соединения частично попадают в окружение.

Семен Волков.

Прорыв «линии Вотана»

К сентябрю 1943 года Семен Волков уже трижды ранен, и ему присвоено звание старший лейтенант. С 22 августа по 20 сентября, командуя все той же стрелковой ротой 366-го стрелкового полка, офицер участвует во втором прорыве рубежа Миус-фронта в ходе Донбасской наступательной операции. Этот прорыв оказывается успешным, а Волков получает первую награду.

- При прорыве обороны противника в бою за село Степановка и высоту безымянная в районе реки Миус, превращенных противником в опорные пункты, - говорится в наградном листе, подписанном 30 сентября 1943 года, - рота Волкова первой ворвалась в село и на высоту, уничтожив при этом до 50 солдат и офицеров противника, 4 станковых и 5 ручных пулеметов, обеспечив успех другим наступающим подразделениям, в результате чего оборонительная линия противника по реке Миус была прорвана.

Командир полка, подполковник Мамонтов, решает, что за этот подвиг Волков достоин награждения орденом «Отечественной войны I степени», однако высшее руководство решает вручить ему орден «Красной звезды».

Не прошло и месяца, как Семен Волков снова отличился. В октябре в 1943 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Мелитополя (нацисты прозвали этот рубеж «линией Вотана» - бога войны из скандинавской мифологии) рота под его командованием освободила 15 городских кварталов и отразила 12 контратак гитлеровцев. 22 числа рота овладела городским вокзалом, подобравшись к нему с тыла.

- В 19:00 товарищ Волков вместе со своей ротой первым ворвался на станцию и в ожесточенном бою уничтожил более 100 солдат и офицеров противника, - читаем мы в наградном документе на представление старшего лейтенанта к званию Героя Советского Союза, – подавив при этом восемь огневых точек.

Роте Волкова (офицер лично в этом бою уничтожил 1 офицера и 9 солдат) удалось захватить на освобожденном вокзале хорошие трофеи: 1 паровоз, 50 вагонов и 40 платформ.

К слову, звание Героя Советского Союза за уличные бои в Мелитополе, кроме Волкова, получили еще 16 солдат и офицеров 126-й стрелковой дивизии. А сама дивизия была награждена орденом «Красного знамени».

Случайная гибель

В августе 1944-го Семена Михайловича (он был уже в звании капитана) назначили командовать вторым батальоном 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардии стрелковой дивизии.

- Перед строем стоял капитан, - вспоминает о назначении однополчанин Волкова пулеметчик Андрей Гаврилин в книге «Звезды не меркнут». – Он был чуть выше среднего роста, стройный, белокурый. На груди сверкала Золотая Звезда. Я невольно обратил внимание на молодцеватую выправку нового комбата. Даже, можно сказать, некоторую щеголеватость, что было не совсем обычным в то время, когда непрерывно шли бои.

Перед штурмом границы Восточной Пруссии Волков, уже имеющий опыт прорыва сильно укрепленной обороны противника, провел со своими бойцами учения, условия которых были приближены к боевым. Солдаты построили макеты дотов и дзотов, и вырыли траншеи. По сигналу даже были пущены танки - так молодые солдаты, еще не имеющие боевого опыта, учились не бояться военной техники и грамотно укрываться от нее.

Дальше были бои под Даркеменом (Озерск), форсирование Деймы, штурм Лабиау (Полесск) и Тапиау (Гвардейск), сдерживание противника в районе Норгау (Медведево) и, конечно, штурм Кёнигсберга.

Во время штурма города-крепости 12 апреля гвардии капитан Волков был серьезно ранен и попал в дивизионный госпиталь, но насчет того, что было дальше, есть две версии (причем, обе отражены в документах). По одной из них, Семен Михайлович умер от ран 13 апреля. По другой (на ней настаивают авторы книги «Звезды не меркнут»), в госпиталь 14 апреля попал снаряд…

В начале мы уже говорили, что капитан Волков был похоронен у памятника Шиллеру и что фамилия его выбита на памятнике, стоящем на перекрестке проспекта Мира и улицы Энгельса. Однако сейчас останки героя покоятся на военно-мемориальное кладбище «Курган славы» в поселке Медведевка Гурьевского района.