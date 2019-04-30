Знай наших! Юные калининградцы стали лучшими в России на чемпионате по робототехнике

В Москве завершился российский этап международных молодежных робототехнических соревнований Eurobot с участием 178 команд из 15 регионов страны. Калининградскую область представляли восемь коллективов.

Впервые в истории конкурса чемпионами стали ученики "Школы будущего" из поселка Большое Исаково: Дмитрий Князев, Денис Астанин и Марсель Асадулин. За время финальных они не потерпели ни одного поражения. Руководил командой педагог школы и детско-юношеского центра Гурьевска Юрий Токарев.

- Мы четыре года шли к этой победе, самым большим достижением было третье место в прошлом году, - прокомментировал директор Школы будущего Алексей Голубицкий. - На базе нашей школы работают секции детско-юношеского центра Гурьевска по научно-техническому творчеству, получаем методическую и организационную помощь из ресурсного центра БФУ имени Канта, вся команда посещает занятия в университете в рамках нового проекта «Звезда будущего». Кроме того, ребята занимались в «Кванториуме». Внутри целой экосистемы организаций сложились уникальные условия для развития учеников, которые привели к такому значимому результату. За этой победой огромный труд ребят, в этом году были особенно сложные задания, поэтому подготовка и настройка робота заняла почти год. Для меня лично эта победа принесла еще и дополнительные эмоции. Она - символ того, что не все решают ресурсы. Не секрет, что во всероссийских олимпиадах и конкурсах в последние годы доминируют ученики их трех самых богатых регионов. С большим уважением отношусь к столичным педагогам и подготовленным ими ученикам, но в области научно-технической ресурсы имеют очень большое, часто решающее, значение. Но даже если великолепно оснащенный Центр на Воробьевых горах, Курчатовский институт, Казанский Иннополис, Питерский политех или Сколково ты видел только на экране смартфона, но у тебя и твоих друзей из трех разных поселков есть настоящая мечта, а рядом оказался такой же мечтатель-наставник, то возможно все. Значит, такой же шанс есть у ребят из других не очень богатых регионов, из малых городов, поселков, деревень. Значит, еще личность наставника может оказаться важнее размера бюджета. Значит, еще можно и нужно мечтать!

Теперь команда из Большого Исаково представит Россию среди более 30 стран на международном этапе одного из самых престижных чемпионатов по робототехнике в мире. Чемпионат пройдет в Париже в июне 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Что такое Eurobot и роботехника?

Eurobot – международные соревнования роботов, созданных студентами и школьниками. Соревнования открыты для молодых людей со всего мира. Команды участников могут быть сформированы студентами, независимыми клубами или некоммерческими организациями. В настоящее время движение Eurobot объединяет 450 команд из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Робототехника – это комплексная дисциплина, сочетающая в себе достижения механики, электроники, программирования. Каждый спроектированный и построенный робот является плодом коллективных усилий, результатом слаженной командной работы. Роботы должны автономно двигаться, решать навигационные задачи, активно работать с геометрией и цветом объектов, иметь средства работы с неориентированными объектами.