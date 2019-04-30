Украинский политолог Михаил Погребинский: Запад давит на Зеленского

Свое очередное мероприятие дискуссионный клуб RuBaltic.Ru проводил в не совсем обычном формате. В минувшую пятницу, 26 апреля на площадке Балтийского федерального университета имени Канта выступили сразу три спикера, представлявшие три бывшие советские республики, а ныне – суверенные восточнославянские государства.

Может ли клоун управлять государством?

Ничуть не умаляя авторитет остальных экспертов, главным среди них, все же, был украинский политолог Михаил Погребинский. Хотя бы потому, что темами встречи были заявлены: «Чего ждать от Украины после выборов» и «Как избежать судьбы Украины: технологии разрушения суверенитета».

Действительно, личность новоизбранного президента «Незалэжной» вызывает много вопросов, один из которых озвучил депутат Калининградской облдумы Андрей Колесник. Он не преминул заметить, что из своего недавнего вояжа в Париж пан Зеленский «вернулся воодушевленным после встречи с братом-акробатом Макроном». А потом поинтересовался, способен ли, все-таки, профессиональный комик стать полноценным президентом. Хотя бы для того, чтобы оставить достойный след в истории.

- Хороший вопрос, - крякнул Погребинский. – Жаль только, я не могу на него ответить, поскольку с Зеленским лично не знаком. Пока у меня ощущение, что на него давят, и он как будто начинает сопротивляться. Первый сигнал – его заявление, что ему не нравится принятый совершенно людоедский Закон о языке. Что ж, надежда умирает последней, все же, Зеленский сумел сколотить свою компанию – у него сотни людей работают.

- У Никулина-младшего в цирке тоже огромная компания, - едко заметил Колесник.

- Не знаю насчет Никулина, но в отношении Зеленского дать уверенный прогноз сегодня невозможно – насколько у него хватит сил сопротивляться давлению, тем более, с такой слабой командой, - признался политолог.

«Национально ориентированные олигархи»

По мнению Погребинского, есть два возможных варианта развития событий после украинских выборов. Одни эксперты говорят, что Зеленский будет вести ту же политику, что и Порошенко, только чистыми руками. И многие его высказывания (например, он не считает, что Донбассу нужно предоставить особый статус и отказывается разговаривать с представителями ДНР и ЛНР) об этом свидетельствуют. Другие призывают не обращать внимания на эти слова, дескать, Зеленский говорил их, когда еще был кандидатом в президенты, и надеются на улучшение положения русскоязычных на Украине, ситуации на Донбассе и в российско-украинских отношениях.

- Но против Зеленского сегодня настроено абсолютное большинство депутатов Верховной рады, которые уже дали понять, что не допустят изменения жестко антироссийского, пронатовского курса страны, - заметил Погребинский. - Необходимые ресурсы для этого у них есть. Запад также будет внимательно следить за каждым шагом Зеленского, оказывать на него сильное давление. Реальных инструментов у Москвы сдерживать это давление нет, поэтому думаю, что нынешний внешнеполитический курс Украины сохранится.

Заметный эффект возымел вброшенный из зала тезис еще одного калининградского думца – пусть и уже бывшего – Соломона Гинзбурга, который похвалил украинскую демократию и украинских олигархов, которые «при всех минусах национально ориентированы». Пожалуй, впервые я видел Михаила Борисовича таким удивленным.

- У нас национально ориентированных олигархов нет вообще, включая Порошенко, - пожал плечами Погребинский. – Который олигарх АНТИнационально ориентированный. Они могут лишь использовать тему национальной ориентации, чтобы зарабатывать больше денег. В этом смысле я считаю, что как раз в России ситуация с олигархами лучше, потому что они не влияют на политику. Да, у нас прошли демократические выборы. Но они не способны решить проблемы страны, которая испытывает колоссальные вызовы. То же самое происходит и на Западе. Демократия работает только в стабильных обществах. У нас же демократия привела к власти человека, который вообще ничего не понимает ни в политике, ни в экономике – ни в чем!

«Польско-шляхетская группа» и ее влияние

Сосредоточив внимание на украинском госте, калининградцы как-то не очень внимательно слушали гостя белорусского. Между тем, если Погребинский ничего особо сенсационного не сказал – да он и не обещал, то главный редактор портала «Телескоп» Лев Криштапович, хотя тоже не обещал ничего такого, отметился довольно откровенным заявлением. Во всяком случае, лично я до сих пор не слышал, чтобы наличие в Белоруссии пробандеровской части общества тамошние политологи признавали столь недвусмысленно.

- Это, конечно, никакая не оппозиция, - поспешил оговориться Криштапович. - Сам я ее называю польско-шляхетской группой. Которая под видом белоруссизации, декларируя стремление сохранить белорусский язык и культуру, на самом деле старается вбить побольше клиньев между Белоруссией и Россией.

Если верить Льву Евстафьевичу (а не верить нет абсолютно никаких оснований), представители этой группировки в значительном числе имеются в рядах национального чиновничества, причем даже в высших эшелонах власти. И оказывают влияние даже на президента: не случайно Лукашенко, выступая с посланием белорусскому народу, заявил, что уверен в победе Порошенко. Тренд выглядит достаточно мощным, получая всемерную поддержку от Польши.

Тем не менее, считает Криштапович, раз попытка Запада развести Украину и Россию не состоялась, (а Порошенко, как признают и американцы, потерпел поражение прежде всего из-за своей антироссийской политики), то и российско-белорусские отношения имеют хорошие перспективы, ибо поражение Порошенко является и поражением польско-шляхетской группировки.

Следующий после Белграда - Минск

Озабоченность «белорусским вопросом» (о «Неньке», думается, горевать уже поздно или, по крайней мере, бесполезно) выразил и журналист-международник Александр Носович. RuBaltic.ru подготовил обстоятельный доклад на тему «Агенты нейтралитета. Технологии разрушения суверенитета Беларуси». В докладе анализируются попытки отрыва Белоруссии от России, разрушения Союзного государства и давлении Запада на президента Лукашенко с целью убедить его отказаться от союза с Россией.

- Зачем Западу это нужно? – задал риторический вопрос Носович. - Только военный союз с ядерной сверхдержавой в свое время спас Белоруссию от судьбы Югославии. Потому что в 2000-м году прямым текстом говорилось, что следующим после Белграда должен быть Минск. Поэтому, начиная с украинских событий, западными специалистами по смене режимов ведется целенаправленная работа с целью выбить Беларусь из этого союза. Лукашенко говорят, что если он хочет стать рукопожатным на Западе, он должен сделать Белоруссию чем-то вроде Швейцарии, которая не состоит в союзе ни с кем. Так что, будем работать над тем, чтобы вторая наша братская страна не повторила трагическую судьбу первой.