Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Калининграде: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

«Бессмертный полк» - это акция, которая стала ежегодной во многих городах России. Калининград не исключение. Все просто: нужно выйти 9 Мая с фотографией своего родственника-фронтовика (блокадника, труженика тыла или другого героя) и пройти с этим транспарантом в шествии до Вечного огня.

В этом году участники акции в Калининграде собираются 9 мая на улице Черняховского в районе торгового центра «Кловер» (а, точнее, на участке улицы между «Кловером» и бывшим «Океаном», подходить со стороны Центрального рынка).

В прошлом году рамок-металлодетекторов было недостаточно и образовывались очереди. В этот раз их количество обещают увеличить.

Старт колонны «Бессмертного полка» в 11.00. Подходить целесообразно заранее. Помните, что весь центр города будет перекрыт, а к площади придут тысячи калининградцев.

- Если вы хотите и пройти в колонне «Бессмертного полка», и до этого посмотреть парад, то приходить целесообразно к 9 утра, а то пораньше, чтобы занять место. Начало парада в 10 утра, – говорят организаторы. – Начало шествия «Бессмертного полка – сразу после окончания парада.

Колонна традиционно пройдет к вечному огню через площадь Победы по Гвардейскому проспекту к памятнику «1200 воинам-гвардейцам».

Оттуда, возложив цветы, можно пройти к набережной Преголи или зайти в Парк Победы, где будет организована полевая кухня, музыкальные номера и торговля.

Чтобы поучаствовать в акции в Калининграде, вам достаточно найти старое фото вашего родственника и встать в колонну в назначенное время.

Как и в предыдущие годы, транспарант любого вида человек может изготовить самостоятельно дома или в специализированном ателье по печати фотографий.

Для единообразия организаторы советуют изготавливать одинаковые транспаранты (которые можно использовать и на будущий год).

Подробная информация на официальном сайте «Бессмертного полка» http://moypolk.ru/kaliningrad.