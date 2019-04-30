Александр Ярошук: Закон о госзакупках ждут революционные изменения

- Я продолжаю наполнять Федеральную целевую программу развития Калининградской области объектами и деньгами, - начал встречу с журналистами депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, отметив, что "федеральное правительство сейчас очень много помогает Калининградской области".

- Я работал мэром при нескольких губернаторах, такого никогда не было, - пояснил депутат.

По словам Ярошука, в ближайшее время, скорее всего, в начале лета в Калининграде пройдет заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области, на котором обсудят наиболее актуальные тему развития региона. Вероятно, в повестку войдут перспективы превращения в туристско-рекреационный объект Балтийской косы, а также будущее специального административного района на Октябрьском острове. По мнению депутата Госдумы, будущее это выглядит весьма заманчиво.

- Мне кажется, напрасно некоторые относятся к созданию САР со скепсисом, - сказал Александр Ярошук. - Люди не понимают, для чего это создано. Деньги возвращаются в Россию в огромном количестве! И они возвращаются как раз в специальные административные районы.

Как отметил депутат, одним из главных направлений работы Госдумы в последние месяцы была "реновация" многострадального 44-го федерального закона "О госзакупках", который "тормозит развитие всех субъектов федерации". В законе, по словам Ярошука, грядут серьезные изменения.

- В новых поправках к закону мы уйдем от главного критерия при выборе подрядчика - цены контракта, - отметил Александр Ярошук. - Главным критерием будет опыт компании. Кроме того, установили критерий на сколько можно снижать цену контракта. Поверьте, это будут революционные изменения в законе.

По словам Александра Ярошука, поправки в 44-й закон будут приняты до окончания весенней сессии.