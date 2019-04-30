Как сэкономить время и купить в одном месте всё, что нужно?

Почему стоит посетить «Акорус» и где он находится?

«Акорус» - многопрофильный торговый комплекс с более 200 магазинами для всей семьи! Он находится на пересечении улиц А. Невского и Большой Окружной, по адресу: пос. Кутузово, ул. Промышленная, 8. Каждый час от площади Дома Советов едет бесплатный автобус до торгового комплекса. Точное расписание можно посмотреть на сайте «Акорус».

Фермерские продукты

Антигородские цены на фермерские продукты! На территории располагаются более 20 продуктовых магазинов. Супермаркет «Фруктомания», мясо и колбасы от мясокомбината «Поречье», «Гурьевские колбасы», «Мясной король», сладости, чай, домашняя молочная продукция, рыба, крупы, консервы, орехи и многое другое!

Одежда и обувь

«Акорус» порадует скидками до 70% в таких магазинах, как гипермаркет одежды и обуви «Планета», известная калининградская сеть «Галерея обуви», европейский OUTLET, сеть магазинов «Highway», детская одежда «FASHION KIDS». Множество бутиков предложат вам ассортимент качественной одежды со всего мира. Также вы сможете купить аксессуары, косметику и парфюмерию.

Бытовая техника

«Акорус» разместил на своей территории 5 самых крупных и популярных сетевых магазинов бытовой техники и электроники: «СОХО», «Техновидео», «Техновыгода», «Розетка 39» и «Технобаза».

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Мебель и двери

Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от более 15 мебельных магазинов и фабрик, таких как «Мебельный дом Феликс», «Формула уюта», Мебельная фабрика «Меридиан», «VestMebel», «Глазов» и многие другие. 5 магазинов дверей и фурнитуры.

Все для дома

Огромный выбор текстиля, изысканные ковры и декор от магазина «LALEE», большой выбор посуды, кухонных принадлежностей и хозяйственных товаров для дома. Есть возможность заказать любые товары из «IKEA». Осветительные приборы, отопительная техника, сантехника и различные бытовые инструменты.

Сад, огород и зоотовары

Все для сада и огорода, семена и саженцы, триммеры, изделия из камня ручной работы, изделия из металла, корма для сельскохозяйственных и домашних животных.

Все для туризма

Туристическое снаряжение, лодки, моторы, чугунная посуда, мангалы, все для рыбалки и охоты, камуфляжная и спецодежда.

Авторынок

Вы можете приобрести автохимию, масла, автозапчасти, аккумуляторы, керхеры, аксессуары и мотоциклы, воспользоваться услугами шинного центра «VIANOR» и автомойки.

Кафе и рестораны

Жителям Калининграда очень полюбилось кафе «Крымские чебуреки».

Ресторан грузинской кухни «Розмарин» предложит вам блюда грузинской и европейской кухни.

Кофейня «Бутакекс» угостит свежей выпечкой, кофе и молочными коктейлями.

Для любителей пива* у нас есть более 20 видов разливного пенного и горячий шашлык на свежем воздухе.

Каждый день мы растем и открываем для вас новые магазины!

Следите за обновлениями на сайте acorus39.ru, аренда помещений: тел. 337-668.

*Данный напиток является безалкогольным