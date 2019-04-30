Кровавая баня: нелегал зарезал администратора сауны, опасаясь, что ему не хватит денег на проститутку

Тело в луже крови

Вечером 8 сентября прошлого года администратор сауны на улице Киевской в Калининграде решила позвонить сменившей ее поутру напарнице – просто чтобы узнать, как у нее дела. Ибо клиенты в заведении иной раз попадались, что называется, проблемные, недаром и вход в сауну, и ее внутренние помещения находились под постоянным видеонаблюдением. В общем, интерес был не праздным. И когда ни по рабочему, ни по личному телефону Валентина Михайловна (имена и фамилии изменены – Ред.) не ответила, Наталья забеспокоилась – не дай бог, какой-нибудь загулявший клиент устроил дебош или отказался платить по счету.

Немного подумав, женщина позвонила одному из своих знакомых. Мужчина проживал неподалеку от сауны, на той же улице Киевской, был частым посетителем заведения, поэтому с готовностью откликнулся на просьбу посмотреть, все ли там сейчас в порядке. Вскоре он отзвонился и сообщил, что дверь заперта, на звонки и стук ему не открывают, хотя в окно видно, что внутри кто-то ходит.

- Может, у Валентины стало с сердцем плохо? – предположил горожанин. – Она, все-таки, женщина крупная, да и в возрасте уже…

Наталья немедленно собралась, вызвала такси и поспешила на Киевскую. По дороге успела позвонить в «Скорую» и в полицию. Поэтому не удивилась, когда, приехав, увидела у дверей сауны опередивших ее медиков, возле которых топтался отзывчивый завсегдатай.

- Мы были внутри, - опережая вопрос, сказал он. – И Валентину нашли - лежит мертвая в луже крови…

Жасурбек Абдулатифов в свои 22 года успел побывать за решеткой. В своей родной Андижанской области получил три с половиной года за грабеж с применением насилия и групповое хулиганство с использованием холодного оружия. Отсидев, решил попытать счастья вдали от солнечного Узбекистана. И оказался в Калининградской области – причем с февраля 2018-го уже на нелегальном положении. Через полгода он угодил в руки сотрудников миграционной службы. Казалось, депортация на историческую родину была неизбежна, но уже в здании суда Жасурбек умудрился сбежать от своих конвоиров. С того момента скитаясь по знакомым.

Впрочем, изначальный страх новой поимки быстро прошел, когда узбек понял, что искать его (по крайней мере, интенсивно), судя по всему, никто не собирается. Так что, и месяца не прошло, как нелегал расслабился окончательно. И 8 сентября решил приятно провести вечер: как и подобает человеку прогрессивному, избавившемуся от религиозных предрассудков, в сауне, со спиртным и девочкой по вызову. Прияв на грудь для начала пару литров пива, Абдулатифов потопал на Киевскую, имея в кармане ровно 3 950 рублей. Этой скромной суммы, как он рассчитывал, должно было хватить на непритязательные развлечения.

«3400 придется отдать проститутке, - прикидывал по дороге Жасурбек. – Останется 550, их можно пропить, пока ее ждать буду».

Десять ударов ножом

Как установили судебно-медицинские эксперты, причиной смерти Валентины Бондаревой стали многочисленные, больше десятка, колото-резаные ранения. Судя по всему, убийца сначала ударил женщину по голове пивной бутылкой, а потом бил ножом, целя в сердце и горло. Возле трупа виднелись осколки стекла, в воздухе стоял отчетливый запах пива. Орудие преступления лежало тут же, на столе в комнате администратора – нож вроде кухонного, с деревянной рукояткой и длинным, сантиметров 15, лезвием. На лезвии были видны зазубрины и потеки крови. Рядом валялась какая-то окровавленная тряпка.

При погибшей оперативники угрозыска не обнаружили мобильный телефон, на который звонила ее напарница – сенсорный «Самсунг» в темном корпусе. Все попытки позвонить на него успехом не увенчались, автоответчик извещал, что аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. (Впрочем, уже на следующий день пропавшая «мобила» вдруг ожила – видимо, кто-то вновь активировал гаджет.) Обратили внимание и на то, что в сумочке Валентины Михайловны остался кошелек с 2 500 рублями, убийца не снял со своей жертвы золотые цепочку, серьги и кольцо, не тронул планшетный компьютер на столе. Но главное – камеры внутреннего видеонаблюдения запечатлели молодого человека азиатской внешности, в бейсболке, белом свитере и джинсах. Ориентировку с приложением фотоснимка подозреваемого немедленно распространили в СМИ.

По-русски Жасурбек говорил все еще не так хорошо, как хотел бы. Впрочем, для того чтобы заказать две поллитровки пива, больших познаний в «великом и могучем» не требовалось. Куда больше он намучился, объясняя администратору, что хочет заказать девушку по вызову. Но ожидание затягивалось, пиво кончилось, и Абдулатифов решил, что успеет выпить еще бутылку. Ее женщина принесла, но потребовала расплатиться вперед. К тому моменту у нелегала из предназначенных на спиртное денег оставалось 150 рублей, а бутылка стоила 200. Трогать заначку на проститутку Жасурбек не хотел и попытался сторговаться, обещая недостающий «полтинник» занести позже.

Однако администратор подняла настоящий скандал, потребовав расплатиться в полном объеме, или она вызывает охранников и полицию. Узбек пошел следом за ней, еще не теряя надежды уладить дело. Но тут в потоке брани расслышал выражение, которое давно успел узнать. Русские почему-то частенько так ругались, хотя у него в Узбекистане упоминать чью бы то ни было мать в подобном контексте было просто немыслимо. Глаза заволокло пеленой гнева, и Абдулатифов сам не понял, как с размаху опустил на голову женщины бутылку, которую сжимал в руке. Зато сразу после этого сообразил, что терять ему теперь нечего, и нежелательного свидетеля придется убить.

Вспомнив, что на верхней полке шкафа, стоявшего около входа в сауну, он видел нож, быстро сбегал туда, вооружился и подошел к лежавшей на полу Бондаревой, которая пыталась позвать на помощь. Сходу дважды ударил ее ногой по голове, а потом пустил в ход свое оружие. Когда убедился, что жертва не дышит, вошел в комнату администратора, швырнул клинок на стол и валявшейся там же тряпкой вытер окровавленную руку.

Пошарив вокруг, нашел 400 рублей наличными, а на холодильнике обнаружил газовый пистолет и пакет с пустыми гильзами. Забрал и мобильник женщины.

И тут раздался стук в дверь. В панике Жасурбек заметался по коридору, потом что-то сообразил, залез в карман брюк убитой и нашел там связку ключей. Однако запасного выхода не нашел, и тогда поднялся по лестнице на последний этаж. Через окно вылез на крышу и увидел шедшую по стене водосточную трубу. По ней спустился на землю, перемахнул через забор и бросился бежать. До утра он бродил по улицам. Поел в одном из круглосуточных кафе, выбросил пакет с пустыми гильзами. К обеду решил попробовать выручить немного денег, заложив украденный мобильник.

Подозреваемый проходит проверку показаний на месте преступления.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Робкий убийца

Скучая в отсутствие посетителей, двое работников ломбарда на Литовском вале развлекались просмотром интернета.

- На Киевской в сауне убили женщину! – сообщил один из мужчин товарищу. - Вон и фото подозреваемого выложили, полюбуйся.

Стукнула входная дверь. Говоривший поднял глаза от экрана смартфона и обомлел: по другую сторону бронированного стекла стоял человек, которого он только что видел на сайте. На плохом русском языке посетитель объявил, что хочет заложить в ломбард мобильный телефон. И продемонстрировал «Самсунг» уже не новой модели.

- Я его тоже узнал, - шепнул работнику его коллега.

- Тихо! – отозвался тот. – Закрой незаметно дверь, только не спугни его! А я пока своему знакомому полицейскому позвоню.

«Ничего не предпринимайте, сейчас приедем!» - ответили в полиции. В ожидании прибытия оперативников ломбардщик тянул время, делая вид, что рассматривает предложенный мобильник. Незнакомец сначала покорно ждал, но потом, видимо, заподозрил неладное. Открыл защелку двери и вышел.

- Я пойду за ним, - решил второй работник и тоже выскользнул на улицу.

Он старался соблюдать максимальную осторожность, но уже дошедший до Королевских ворот парень все-таки заметил слежку. Остановившись, он принялся издалека махать рукой, словно приглашая подойти к нему. К счастью, в этот момент рядом притормозила машина с сотрудниками угрозыска. Оперативники ринулись в указанном направлении, скрывшись за валом. Раздираемый любопытством ломбардщик некоторое время стоял на месте, потом осторожно пошел следом. Взобравшись на вал, невдалеке он увидел полицейских и у их ног – лежавшего на земле лицом вниз смуглого парня, уже закованного в наручники…

- Вину Абдулатифов признал сразу же и в полном объеме, - рассказывает следователь следственного отдела по Московскому району Калининграда регионального управления СКР Наира Солоян. - На допросах сначала вел себя довольно робко, прятал глаза, делал вид, что не понимает по-русски (хотя, думаю, на самом деле все прекрасно понимал). Поэтому для производства следственных действий по уголовному делу с участием подозреваемого был привлечен переводчик.

Что до того, насколько можно верить утверждению о том, что администратор оскорбила горячего южного парня… Все свидетели подтверждали, что Валентина Михайловна и впрямь подчас была достаточно резка в общении. Поэтому вполне возможно, насчет причины, спровоцировавшей вспышку его дикого гнева, Жасурбек не соврал. Хотя в любом случае это не может служить оправданием жестокой расправы.

P.S.

Московский районный суда Калининграда на 9 лет и 6 месяцев отправил убийцу в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, Абдулатифову предстоит выплатить по миллиону рублей родителям убитой им женщины и двум ее сыновьям.

Редакция "КП-Калининград" благодарит за содействие Управление Следственного комитета России по Калининградской области.