Как найти себя? Свою вторую половинку? Свое счастье?

Дорога, по которой иду я, познакомила меня с мастером тетахилинга Юлией Булыгиной. Ее опыт, ее взгляд на жизнь мне показались яркими, интересными и убедительными.

Обучение разума, тела и духа

- Юлия, чем отличается тетахилинг, например, от йоги, медитации, посещения человеком, например, комплекса SPA-процедур в выходной день?

- Если вы окунетесь в медитацию, то хорошо расслабитесь и отдохнете. Если пройдете курс SPA-процедур, будете выглядеть молодо и свежо. А тетахилинг - о другом. Начнем с того, что тета - это частота мозговых волн. И когда мозг находится на частоте тета, можно снимать блоки, менять свое мышление. Частоту тета часто называют подсознанием и «энергией безусловной любви». Тетахилинг - это процесс, который ведет к физической, психологической и духовной гармонии. Тетахилинг пробуждает способности, таланты в человеке, позволяет вспомнить и прожить то, что нам порой так мешает идти вперед в своем саморазвитии, самореализации. Если хотите, это обучение разума, тела и духа, который позволяет вам очищать ограничивающие убеждения, жить с позитивными мыслями, развивая добродетели во всем, использовать свою естественную интуицию, создавать в себе основу для физического и эмоционального равновесия.

- С какими вопросами к вам как к мастеру тетахилинга обращаются?

- Тема отношений между мужчиной и женщиной. Бывает так, что он и она, живя в браке и воспитывая детей, отдаляются друг от друга, супругам кажется, что закончилась любовь, угасли чувства. Поиск своей второй половинки - еще один вопрос вопросов. Скольких женщин и мужчин волнует неустроенная личная жизнь! Тема детей, их воспитания часто волнует. Что делать, сын меня не слушается? Как быть, ребенок учится на двойки? Отсутствие контакта между родителями и взрослыми детьми. И еще группа вопросов связана с желанием личностного роста, успехом, финансовом благополучии.

- В каком формате вы работаете? Лично я побывала на сессии, когда вы работали с достаточно большой аудиторией…

- Провожу курсы, рассчитанные на большие группы, но чаще всего моя работа - это персональные консультации.

Юлия Булыгина

«Счастья пусть будет больше!»

- Вы часто говорите, что счастливы от того, что нашли свое дело в жизни. Как долго вы его искали?

- Примерно шесть лет назад я впервые познакомилась с тетахилингом. Много училась и продолжаю работать над собой. И мне доставляет огромное удовольствие помогать людям в обретении себя, своего счастья, гармонии, богатства. Когда я вижу обратную реакцию, когда со всего света мне звонят благодарные ученики и рассказывают о своих достижениях в личной жизни, в карьере, в отношениях, когда я слышу их счастливые голоса, я тоже счастлива! Я вообще за то, чтобы счастливых людей было как можно больше.

- Расскажите, где и у кого вы учились, чтобы стать мастером?

- Учебы в моей жизни много! Назову лишь несколько знаковых этапов. Базовый курс для инструкторов у основательницы метода Вианны Стайбл (США) я проходила в Санкт-Петербурге в 2016 году. Курсы «Продвинутый», «Глубинные раскопки» и «Гармоничные отношения» у того же учителя - в 2017 году и тоже - в Питере. В прошлом году прошла два курса Вианны Стайбл - «Манифестация и изобилие» и «Дети Радуги». И сейчас, пройдя самый долгий и глубокий курс для инструкторов «Интуитивная анатомия», а получила звание Мастера Тетахилинг. Все полученные знания и опыт я, безусловно, применяю на курсах и главное - в своей собственной жизни.

- И сейчас вы тоже учитесь?

- Сейчас я нахожусь в Токио. Курс по тетахилингу «Игра жизни», связанный с бизнесом, который ведет крупный бизнесмен Японии Хиро Миядзаке, для меня значимый. Один из основных запросов в наше время. Хиро - представитель тетахилинга в Японии. К слову, в Японии почти в каждой государственной поликлинике наряду с кабинетом психолога есть кабинет и тета-целителя. И это в одной из передовых стран мира!

Есть два условия…

- Судя по калининградским афишам, весь май вы будете работать в Калининграде. Что это будут за курсы?

- Отвечу так: мы будем учиться понимать себя, меняться к лучшему и быть счастливыми!

- Нужна ли особенная подготовка для того, чтобы стать участником ваших курсов?

- Необходима готовность, желание меняться, потому что на курсе вы много будете работать с собой. Тем более что один курс рассчитан на три дня. И второе, что требуется, - вера в безусловную энергию любви, которую называют по-разному - кто-то называет богом, кто-то высшей энергией или Вселенной.

- Юлия, как стать счастливым?

- Можно каждое утро начинать с благодарности. Можно писать каждый день благодарности в блокнот. Но даже если вы не написали, в благодарности нужно находиться каждый день. Я уверена, у каждого из нас всегда есть кого за что поблагодарить. Ведь благодарность имеет огромную силу. Она очищает и повышает уровень счастья, и это неоднократно доказано учеными!

Счастье - в нас!

Еще больше информации о мастере тетахилинга Юлии Булыгиной здесь:

ВКонтакте - event143594498

Инстаграм - bulygina_yulia

www.bytheta.ru

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