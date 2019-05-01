В Калининграде завершился заочный этап "Бизнес Баттла": на конкурс стартапов заявили более 70 проектов

В Калининграде завершился заочный этап конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Как сообщили организаторы, в общей сложности на конкурс поступило более 70 заявок от потенциальных участников проекта. При этом, как отмечается, заявленные проекты представляют самый широкий спектр отраслей бизнеса.

"Мы получили ряд заявок, связанных с развитием IT-технологий - различные программные продукты, мобильные приложения и так далее. Есть проекты, предполагающие работу на платформе блокчейн. Обращают на себя задумки, связанные с упрощением процедур учета исполнительных производств, а также вариантов взаимодействия населения с кредитными организациями, - пояснили организаторы конкурса. - Довольно много проектов представляют реальный сектор экономики. Тут и весьма интересная задумка по глубинной обработке древесины, и проект по переработке пластика, и даже строительства завода по выпуску шнапса".

Кроме того, значительная часть заявок касается разного рода экологических производств, в первую очередь связанных с переработкой и утилизацией отходов. Также в общем числе заявок высока доля проектов, так или иначе связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса. Причем представлены проекты разной степени сложности и капиталоемкости - от открытия кафе "правильного" питания до концепции строительства крупного парка развлечений на берегу Балтийского моря.

"Очевидно, что каждый из проектов требует различного объема инвестиций, а, кроме того, по заявкам видно, в какой степени проработки находится тот или иной проект. Разумеется, все это будет учитываться при подведении итогов заочного этапа "Бизнес Баттла", - отметили организаторы конкурса.

Напомним, что по окончании заочного этапа наставники проекта - известные калининградские предприниматели Олег Пономарев, Елена Шендерюк, Сергей Лютаревич, Алексей Козак и Андрей Горохов - отберут в свои команды по четыре проекта. Полный перечень присланных калининградцами заявок также рассмотрят члены Клуба инвесторов - Сергей Рыжиков, Николай Власенко и Богдан Яровой. Возможно, их заинтересуют некоторые проекты и они решат поддержать начинающих предпринимателей.

26 мая пройдет общая встреча со всеми участниками, а в начале июня стартует первый этап конкурса - "Анализ рынка и возможностей". Этот этап включает подготовку участников с помощью наставника и его команды. Каждый участник представит очную презентацию перед всеми наставниками и ответит на вопросы экспертов. По итогам этапа один участник от каждой команды по решению наставников покинет проект.

Напомним, что финал "Бизнес Баттла" пройдет в начале октября. Победитель конкурса получит право пройти бесплатное обучение по программе МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при президенте России. Победитель общественного голосования будет награжден крупным промопакетом от медиагруппы «Западная пресса».

Генеральные партнеры проекта - правительство Калининградской области и Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

Партнеры проекта: КТПП, Фонд поддержки предпринимательства, "Янтарный оттиск", "Бизнес-презент".

Сайт конкурса: бизнесбаттл.рф.