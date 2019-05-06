Евгений Стычкин: Нужно снимать фильмы о героях сегодняшнего дня, а не вспоминать прошлое

Как наши офицеры вместо Парижа попали в бордель

- Два года назад мы провели в Калининградской области восхитительное лето. И вот, состоялась премьера фильма «На Париж» режиссера Сергея Саркисова, - рассказывает Евгений. - Я, к сожалению, не мог проследить реакцию зрителей, потому что пошел играть Сталина в спектакле «Девушка и революционер» театра «Практика».

Но слышал много хороших отзывов. Мне звонили друзья. Надеюсь, фильм найдет своего зрителя. Конечно, зрителя ждем! Этот фильм рассказывает о том, как в Германии после Победы несколько советских офицеров самовольно сели в машину и поехали в сторону Парижа. До Парижа не доехали, приехали в бордель.

- Веселая история.

- История про надежду на новые времена. Мы, конечно, боялись, что общественность скажет: «Что? Наши солдаты едут в бордель? Какая гадость! Они не могут делать ничего похожего». А нам важно, чтобы именно такой взгляд на прошлое мог бы быть фильмом, который на сегодняшний день единственный вокруг Дня Победы, про военное время.

Кино выходит 9 мая во всех кинотеатрах. Это кино вроде про войну, а вроде и про любовь, про новую жизнь и про надежду на то, что войны никогда не будет. Мне кажется, это верно. Немножко надоело, что мы, спустя 75 лет бесконечно читаем военную прозу, стихи этим мы как бы и вроде бы подогреваем патриотизм. На самом деле это та его часть, которая, пускай, будет не слишком разогретой.

- Действительно, мы все время возвращаемся в прошлое, будто живем вчерашним днем.

- Бесконечно! Мы снимаем фильмы про всех наших певцов, поэтов, космонавтов, спортсменов. У нас множество крутых героев сегодня. Но мы не снимаем про них кино. А такое воспевание наших старых побед (к которым я отношусь с огромным уважением и совершенно не пытаюсь приуменьшить их значение) ассоциируется, помимо всего прочего, со строем и со временем, в которое они были совершены. Это мне кажется, если не вредным, то, по крайней мере, необязательным.

Реликтовые люди

- И о ком из сегодняшних героев вы бы сняли фильм?

- Если говорить о спортсменах, то спортивное кино часто не имеет прямого отношение к личности. Если правильно написан сценарий и круто играешь, то это ведь… Это определенный жанр – мы подключаем зрителя за счет того, что у него есть возможность видеть игру. Снять кино про то, как мы, несмотря на весь скепсис, играли в прошлом году в футбол, было бы абсолютно достойно. Не менее достойно, чем любая футбольная или хоккейная победа, которая была совершена когда-то.

Говоря о конкретных людях, уверен, что современные музыканты также достойны того, чтобы рассказать их историю. Просто это труднее. Потому что про персонажей сегодняшнего мира, в котором мы живем, мы очень многое знаем. Мир стал прозрачнее: есть Инстаграм, Фейсбук и так далее. Про Петра Лещенко или других героев прошлого можно, по большому счету, рассказать почти что угодно. Потому что никто особенно ничего не знает.

- Да, и еще множество легенд и историй. Непонятно, где правда, а где выдумка.

- Да! Я посмотрел на Московском кинофестивале, например, чудесное кино «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса (фильм рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева — Ред.). Меня это кино очень тронуло, главным образом, потому что режиссеру удалось передать интересный, непростой и очень интеллигентный мир ленинградского балета конца 60-х годов. И то, как они с Чулпан Хаматовой играют интеллигентную петербургскую пару, людей, которых больше фактически нет – их остались единицы. Ну, не найдешь таких людей больше, которые не кричат, не ругаются.

- Совершенно реликтовые.

- Как старые сосны на Куршской косе.

В составе жюри - впервые

- Вы признались, что никогда не сидели в жюри фестивалей.

- Да, для меня это новый опыт. Пару раз приглашали и просто не получалось по времени, график не совпадал. Но мне очень интересно. В том числе, потому что фестиваль в Калининграде совсем не ангажированный. Такой, что в жюри или в числе организаторов нет никого, кто хотел бы какое-то кино продвинуть или добиться того, чтобы непременно оно выиграло. Нет! Мы понимаем, что даже взрослым и успешным кинематографистам важно, когда их кино отмечают, когда они получают призы. Тем более, когда речь идет о молодых кинематографистах, о документальном кино, у которого гораздо меньше праздников, чем у художественного.

Творческие планы

- Над чем сейчас работаете?

- Заканчиваю картину – осталось буквально четыре съемочных дня. Это мы делаем по заказу Второго канала, одновременно и кино, и сериал. Фильм о Михаиле Леонтьевиче Миле, советском конструкторе вертолетов. Ми-2, Ми-4, Ми-8 и так далее! Я играю главного героя. Это, к слову, о воспевании старых героев. В случае с вертолетами получается так, что мы до сих пор на них летаем. Все, что у нас есть, все наши достижения, притом, что Михаил Миль умер в 1970 году - это все прошлое. Да, имеются новые модификации, но база была придумана этим гениальным, тишайшим и скромнейшим джентльменом.

- Как же вас режиссер отпустил на фестиваль в Калининград, раз четыре дня съемок осталось?

- Получилось так, что картину мы почти закончили в декабре. И поскольку нужно было снять немножечко весны, приостановились. Уже почти все смонтировано.

А еще на Первом канале выходит картина «Алиби», это 16 серий, которые мы снимали полгода в Санкт-Петербурге. Жанровая, современная и очень крутая история.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Стычкин (44 года). Актер театра и кино, телеведущий. Родился в Москве в семье переводчика-синхрониста и балерины из Большого театра.

Окончил ВГИК (курс А. Джигарханяна и А. Филозова).

Дебютной работой Евгения Стычкина в российском кино стала картина «Фуфель» (1990).

С 1994 года артист театра клоунады Терезы Дуровой. С 1995 года актер Театра Луны.

Сотрудничает с театральной компанией Виноградова, Театром им. Моссовета, Театром «Школа современной пьесы», театром имени Евг. Вахтангова, театром «Практика» и др. Снимается в кино и сериалах.