Власти Зеленоградска посчитали камбалу со своего герба нацистским символом

Продолжают бушевать страсти вокруг герба Зеленоградска – точнее, тех изменений, которые предлагается внести в геральдический символ города. Напомним, по словам местных депутатов, в горсовет поступило, минимум, два письма (от жителей и Ассоциации отельеров и рестораторов), в которых предлагалось убрать с герба и флага камбалу, заменив ее котом. Обоснование: камбалу ловить уже некому, а Зеленоградск в последние полгода активно проталкивает бренд «города кошек». Поддержало зеленоградские власти и одно из СМИ, заявившее, что нынешний герб города якобы очень похож на довоенный, дарованный городу нацистским преступником Кохом. В итоге дело дошло до обсуждения в Общественной палате Калининградской области.

Заслуженный юрист РФ и член правления Калининградского клуба краеведов Александр Горбовских напомнил, что действующий герб был составлен в соответствии со всеми правилами геральдики. А Кранц (досоветское название Зеленоградска) стал использовать камбалу как символ в период с 1871 по 1918 годы, то есть задолго до нацистского гайляйтера.

- Этот бренд был не менее популярен в Германии и за ее пределами, чем, например, кёнигсбергский марципан или тильзитский сыр, - заявил краевед. - Камбала - символ Балтийского моря и конкретно Кранца, поскольку у его берегов эта рыба обитала в больших количествах.

Горбовских также добавил, что исчезновение рыболовного промысла и переориентация на туризм к исчезновению рыбы не привели, так что и убирать ее с герба и флага нецелесообразно. Что же касается «города котов», то на это звание претендует немало городов России и мира. В частности, «кошачьей столицей» называют Самару, Стамбул, Рим, марокканский Эль-Сувейра, малазийский Кучинг, тайваньский Новый Тайбей, американский Кей-Вест...

Так выглядит герб Зеленоградска. Довольно мило. Спрашивается, зачем менять?

На заседание общественной палаты были приглашены и представители властей Зеленоградска, однако они явиться отказались, прислав ответ ее председателю Ольге Аринцевой. В письме за подписью замглавы администрации округа Руслана Андронова было сказано, что обращение от жителей с требованием поменять герб подписало более 400 человек, что комиссию по смене герба возглавит председатель окружного совета депутатов Сергей Кулаков, а сам конкурс стартует 20 мая этого года.

«Мы благодарим вас за приглашение, но не видим необходимости участвовать в дискуссии, которая на таких условиях вряд ли будет конструктивной», - резюмирует господин Андронов, утверждая, что «пожалованный 28 апреля 1937 года указом оберпрезидента провинции Восточная Пруссия Эрихом Кохом - нацистским преступником» герб никаким историческим наследием не является, что вопрос его утверждения входит в компетенцию муниципалитета.

Письмо в общественной палате вполне логично восприняли как хамство и намек на то, что функция общественников только в том, чтобы сотрясать воздух. Поэтому многие участники заседания тоже были довольно резки в выражениях. Одна из жительниц Зеленоградска, не выдержав, даже выкрикнула с места, что не допустит, чтобы в городе появился «блохастый герб».

- Я, например, не люблю кошек, и не люблю, когда в кафе они ходят, - воскликнула женщина. – Вот этот ресторатор, который письмо написал, обеспечивает уборку фекалий? Простые вопросы почему-то в администрации не решены. Бывший королевский курорт из года в год губят стройками, дома старые сносят…

Резюмируя итоги собрания, его председатель Виктория Корнева заявила, что ответ администрации был «не очень корректным». Добавив, что намерена инициировать еще одну встречу, на которую снова пригласит представителей администрации и муниципалитета. Также было принято решение доработать проект резолюции, в тексте которой говорится, что решение сменить герб «обслуживает чьи-то частные сиюминутные интересы или даже провокационный политический заказ». Члены общественной палаты также призвали администрацию Зеленоградска отказаться от идеи проведения конкурса на новый герб и выслушать все доводы жителей города-курорта.