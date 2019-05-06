2019-05-06T19:05:59+03:00
Звезды

Гран-при отправили в Мексику и Голландию: в Калининграде завершился первый фестиваль «Край света. Запад»

Торжественная церемония прошла в драмтеатре, итоговая вечеринка - в клубе "Вагонка"
Александр КАТЕРУША
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12-летнюю актрису Стайси Ваверу из Кении дважды вызывали на сцену для вручения наград за фильм «Супер Модо». В Калининград девочка приехала с мамой.12-летнюю актрису Стайси Ваверу из Кении дважды вызывали на сцену для вручения наград за фильм «Супер Модо». В Калининград девочка приехала с мамой.Фото: Александр КАТЕРУША
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Более 6,5 тысячи зрителей посетили показы фильмов, которые с 26 апреля по 3 мая проходили в драмтеатре, кинотеатре «Заря» и в БФУ имени Канта. Фестиваль «Край света. Запад» предлагал всем желающим смотреть кино совершенно бесплатно. Свободными для посещения были и творческие встречи с актерами и режиссерами. На всех мероприятиях фестиваля в общей сложности побывали более 8 тысяч человек.

Торжественная церемонии закрытия кинофорума прошла в драмтеатре. Она получилась веселая и очень душевная, без ненужных речей и самодеятельности.

- Глядя на динамику посещений, на выражения лиц людей, которые этим фестивалем уже живут, у меня есть ощущение, что первый шаг был сделан в правильном направлении, - сказал генеральный продюсер фестиваля и актер Алексей Агранович.

- Зрителей оказалось намного больше, чем мы ожидали. Аудитория готова, контент, который мы предлагаем, востребован. Многие ходили на фестиваль постоянно, на несколько фильмов в день, - отметил программный директор фестиваля Алексей Медведев.

Программа фестиваля, напомним, состояла из двух конкурсных программ и нескольких спецпоказов.

В жюри конкурса «Игродок» (10 фильмов, снятых на стыке игрового и документального кино) вошли российские актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, сербский режиссер Огнен Главонич и калининградский философ Владас Повилайтис.

Гран-при уехал в Мексику. Эксперты оценили фильм «Полуночная помощь» о частных врачебных бригадах скорой помощи.

Конкурсная программа «Кино на вырост» состояла из 7 картин, посвященных теме взросления и ориентированных на подростковую аудиторию (у этого конкурса было два жюри: школьники и учителя).

Дети отметили «самый трогательный фильм» - картину из Кении «Супер Модо» о смертельно больной девочке. Приз получила 12-летняя актриса Стайси Ваверу. Девочка, приехавшая в Калининград с мамой из Найроби, дважды выходила на сцену драмтеатра. Второй раз ее наградили призом «Герой» - такое решение приняло жюри учителей.

Помимо фильмов в рамках фестиваля действовали 6 мастерских, которые работали в течение всего кинофорума. Все проекты были представлены на закрытии фестиваля.

Так, анимационная мастерская под руководством кураторов из петербургской анимационной студии «ДА!» сделали мультфильм с самыми юными жителями Калининграда. А мастерская градоустройства для школьников, например, произвела городское исследование микрорайона Сельма.

Вечеринка в честь завершения фестиваля состоялась в клубе «Вагонка» - концерт дала группа «Самое Большое Простое Число».

Организаторы и власти уже объявили, что фестиваль «Край света. Запад» в 2020 году обязательно состоится. Так что ждем следующий май!

КОНКРЕТНО

Кто взял награды

В конкурсе «Игродок»:

Гран-при. Фильм из Мексики «Полуночная помощь»;

Спецприз достался французскому режиссеру и музыканту Зигфриду за фильм «Рига. Дубль 1»;

Приз зрительских симпатий. Датский фильм «Ложные признания».

В конкурсе «Кино на вырост»:

Жюри школьников присудило приз «Про меня» шведскому фильму «Любители»;

Спецприз «За самый трогательный фильм» достался фильму из Кении «Супер Модо»;

Жюри учителей отметило главную героиню «Супер Модо» Стайси Ваверу призом «Герой»;

Спецприз получил российский фильм «Знаешь, мама, где я был?»;

Специальное упоминание. Картина из Южной Кореи «Кокту: история ангелов-хранителей»;

Гран-при. Фильм «Необычайное лето с Тэсс» (Нидерланды). Этот же фильм удостоился приза зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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