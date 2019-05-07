Как объехать Европу на собственной машине: советы заправского путешественника из Калининграда

Гостем радио «Комсомольская правда» стал Андрей Новожилов — калининградец, который объехал почти всю Европу на микроавтобусе 1981 года выпуска! Внутри ретро-«Фольксвагена» есть все необходимое для жизни, а остальное зависит только от самих путешественников. Все поездки Андрей совершает с семьей — женой и сыном, которому во время одного из первых путешествий было всего три года.

- Андрей, как быть с бензином? Ведь в Европе он дорогой.

- Да, топливо - одна из самых сложных расходных частей при поездках по Европе. Естественно, заправляем полный бак в Калининграде при выезде, потом полный бак в Польше перед Германией. Пытался когда-то везти десятилитровую канистру с собой, но она так быстро заканчивается, что не особо влияет на экономию. Тем более, что через границу много не перевезешь. На моей памяти самый дорогой бензин был во Франции.

- Как с интернетом в путешествии?

- С интернетом в Европе все печально. В Польше и Германии мы брали местные сим-карты, в Калининграде можно купить общую европейскую от «Топ-связь», но она недешевая, один евроцент/мегабайт. Мы привыкли рассчитывать на связь в «Макдоналдсах», но она там всегда либо ограничена по времени, либо интернет очень тугой по скорости. Фото выложить очень сложно.

- Где паркуете машину?

- В городах приходится оставлять ее на платных парковках. Мы всегда стараемся это делать это подальше от центра. Конечно, за парковку можно и не платить... на свой страх и риск, так как штрафы большие. Мы иногда включали русскую смекалку, не пользовались паркоматами. А еще мы всегда едем не по автобанам, не по платным дорогам, а только по проселочным. Это ведь путешествие, а не гонка из страны в страну. Смотрим на все изнутри и не платим. У меня есть отдельный навигатор, по старинке. Конечно, я постоянно обновляю карты. Использую программу iGO по Европе. Удобно, что в Европе практически на каждой крупной заправке есть душ, может быть даже прачечная. Конечно, каждый день мыться не будешь, но через день - проблем нет. Туалет есть вообще на каждой заправке.

- Насколько сложно обеспечить свою безопасность?

- Как по мне, меньше всего беспокоиться нужно в Польше. Грабили нас в Бельгии. Мы остановились ночевать на бензоколонке, а утром проснулись без всего. Притом, что спали прямо в машине, которая была зашторена и закрыта, но не поставлена на сигнализацию. Грабители забрали всю технику, наличные деньги. Карты банковские оставили, как и айфоны, ведь по ним можно отследить. Есть все признаки того, что использовался усыпляющий газ. Практически любой дальнобойщик, который работает на Европу, знает о нем. В Европе эти баллончики легально продаются. «У вас шумные дети? Вот вам газ». Теперь все наши ночевки - только с сигнализацией. Передние двери стягиваем специальным ремнем. И внимательно выбираем место ночевки — поближе к людям. Пускай шумно, зато на виду. Еще вариант — заехать в лес, в глушь, где вообще никого.

- Какие суммы готовить на каждый день при такой поездке?

- Зависит от ваших запросов и подготовленных заранее продуктов. Это может быть и 10 евро, и 50. Желательно держать большую часть на карте, но наличные тоже нужны.