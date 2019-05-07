Из-за репетиции парада Победы Антон Алиханов поехал в Кремль на метро

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил у себя на странице в Инстаграме о том, что вынужден был спуститься в московское метро. Он опубликовал две фотографии из подземки, подписав их: "Когда не знаешь о репетиции парада".

Сообщение тут же заметила телеведущая и популярный блогер Ксения Собчак, разместив его в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Правда, снабдив уже другой подписью: "Губер Калининградской области не очень-то рад встрече с московским метро".

Что произошло? Как сообщил "КП" руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков, во вторник губернатор ехал из своей московской квартиры на совещание в администрацию президента, однако попал в пробку из-за репетиции парада Победы (в столице они проходят в том числе по утрам) и поэтому вынужден был часть пути ехать в метро.

- Хорошо доехал, вышел на станции "Китай-город", не опоздал, - добавил Дмитрий Лысков.