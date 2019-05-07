2019-05-07T20:40:37+03:00
Политика

Из-за репетиции парада Победы Антон Алиханов поехал в Кремль на метро

Впечатления от подземки губернатор опубликовал на своей странице в Инстаграме
Кирилл Алексеев
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Антон Алиханов спустился в метро.Антон Алиханов спустился в метро.Фото: Instagram.com
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил у себя на странице в Инстаграме о том, что вынужден был спуститься в московское метро. Он опубликовал две фотографии из подземки, подписав их: "Когда не знаешь о репетиции парада".

Сообщение тут же заметила телеведущая и популярный блогер Ксения Собчак, разместив его в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Правда, снабдив уже другой подписью: "Губер Калининградской области не очень-то рад встрече с московским метро".

Что произошло? Как сообщил "КП" руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков, во вторник губернатор ехал из своей московской квартиры на совещание в администрацию президента, однако попал в пробку из-за репетиции парада Победы (в столице они проходят в том числе по утрам) и поэтому вынужден был часть пути ехать в метро.

- Хорошо доехал, вышел на станции "Китай-город", не опоздал, - добавил Дмитрий Лысков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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