Как мы звонили в колокола на Пасху в главном храме Калининграда

На Пасху позвонить в колокола можно всем желающим – это старая традиция. И храмы Калининграда не исключение. В течение пасхальной недели можете смело приходить в церковь и проситься на колокольню, если она там, конечно, есть. Дальше все просто - поднимаетесь и звоните как умеете.

Вот и «Комсомолка» решила воспользоваться возможностью залезть под купол золотой. Мы отправились в Кафедральный собор Христа Спасителя на главную площадь города.

Внизу нас встретил алтарник и звонарь собора Борис Иванов. Вообще, в храме на площади Победы исправно служат три звонаря. 21-летний Боря – один из них.

Наверх нас поднял лифт, доехали до 4 этажа (да, в соборе на площади есть лифты). Дальше – несколько лестничных пролетов, и, вот, мы уже на колокольне. Надо сказать, что когда мы поднялись, колокола уже осматривали четыре человека. В этот день на колокольне мы были уже не первые любопытствующие.

Вид с колокольни на центр Калининграда.Фото: Александр КАТЕРУША

Сверху открывается прекрасный вид на Калининград: площадь, многоэтажки, кирхи, торговые центры, порт, стадион и трубы, верхушки деревьев и спешащие куда-то люди. Видно все!

На колокольне нашего Кафедрального Собора Христа Спасителя 13 колоколов.

- Чем меньше колокол, тем тоньше звук, - поясняет Борис. - Три самых маленьких колокола предназначены для трезвона. Колокола побольше – зазвонные, то есть, нужны для создания мелодии. Крупный колокол называется благовест, то есть он благовестит, оповещает людей о скором начале службы. У него звук низкий, но не самый.

Вот такие колокола на колокольне собора. Всего их 13.Фото: Александр КАТЕРУША

Оказывается, самый низкий звук у огромного колокола, расположенного на соседней колокольне. В него звонят только на двунадесятые праздники, например на Рождество или Крещение. Сейчас, на Пасху, в него не звонят.

Борис Иванов продемонстрировал свое умение и нам позволил позвонить. Долго не играли, но душу отвели.

Кстати, чтобы позвонить в колокола на пасху, нужно обратиться в храм, к священнику. По одному, конечно, водить не будут. На колокольню разрешают подниматься небольшими группами.

- В день наверх я точно раз пять-шесть поднимаюсь, показываю людям колокола и разрешаю звонить. Все реагируют очень позитивно, пробуют сыграть какую-то мелодию. Для людей это в новинку. Бывает, людям так нравится, что они приходят повторно, – говорит Борис.

На его памяти были прихожане, которые звонили в колокола очень хорошо. Один раз, например, пришел музыкант, который пишет и исполняет рэп. Говорят, сыграл очень хорошо.

- Если у человека есть чувство ритма и ему все показать и объяснить, он поймет сразу что к чему. И получится. Чувство ритма может быть и врожденное. Тогда звонят здорово! – рассказывает Борис. – Сам я играю на гитаре и фортепиано. Когда я пришел в алтарь, пять лет назад, мне показали колокола, объяснили как трезвонить. Вот и начал осваивать, что-то добавлял от себя. Практика-репетиции у меня заключается в звоне перед службой. То есть хочу потренироваться – заранее поднимаюсь на колокольню, репетирую что надо, а потом исполняю основной звон. Раньше можно было тренироваться по воскресеньям после утренней службы.

Ну а вообще по расписанию на храме звонят дважды: утром и вечером. У каждого звонаря есть свои заранее заготовленные мелодии, которые он исполняет.