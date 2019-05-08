2019-05-08T14:02:26+03:00
Происшествия

Пассажиров рейса Белгород - Калининград эвакуировали за полминуты из-за дыма в салоне

Ночной вылет вовремя приостановили
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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Инцидент произошел на самолете CCJ-100.Инцидент произошел на самолете CCJ-100.Фото: rusline.aero
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В ночь на среду инцидент произошел в аэропорту Белгорода. Самолет CRJ-100 Bombardier, борт 371 авиакомпании "Руслайн" должен был совершить ночной полет по маршруту Белгород - Калининград. Вылет был запланирован на 00.30 по московскому времени. Однако в воздух самолет так и не поднялся.

Как сообщил телеграм-канал "Белгород №1", при движении борта к взлетно-посадочной полосе пассажиры почувствовали запах горелой проводки. Причем с каждой минутой запах усиливался. В итоге третий пилот, занимавший место в передней части салона, связался с командиром воздушного судна и сообщил о внештатной ситуации на борту. Самолет остановился. Когда включили свет, пассажиры увидели, что салон окутан белым дымом.

- Включился свет и мы поняли, что весь салон в дыму. Некоторые пассажиры начали паниковать. Стюардесса быстро открыла дверь и скомандовала всем быстро выйти без ручной клади. Так все и сделали, - цитирует издание одного из пассажиров рейса, который добавил, что эвакуация заняла не больше, чем полминуты.

Позднее самолет в Калининград все-таки вылетел, он прибыл в "Храброво" уже утром.

О причинах неисправности на борту самолета пока не сообщается.

ЗВОНОК В "ХРАБРОВО"

Наталья Грицун, руководитель пресс-службы аэропорта «Храброво»:

- Самолет в Калининград из Белгорода прибыл к нам поздно, с задержкой по технической причине. В аэропорту Белгорода случилась задержка. Прилетел он из Белгорода в 7:27, а по плану было в 01:30.

Соответственно рейс на Белгород был также задержан и по факту вылетел в среду 8 мая в 08:20. Мы обслуживаем пассажиров по федеральным авиационным правилам. Люди, которые ожидали рейс, получили в аэропорту воду, питание и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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