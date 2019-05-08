«Мать на 9 мая не выходила из дома и ревела»: Саша Царев погиб под Кенигсбергом за три недели до Победы

Мальчик в шинели

Глядя на фото этого парня в шинели и пилотке, сдвинутой набок, невозможно представить, что он тоже воевал. Кажется, будто мальчик просто примерил отцовскую военную форму и решил в ней сфотографироваться на память, сделав серьезное лицо. Но нет - с середины ноября 1943 года 17-летний Саша Царев из подмосковной деревни Агарино (сегодня это Ступинский район) идет на фронт и попадает в минометный расчет 48-го гвардейского стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой дивизии.

- Александр был родным братом моей бабушки, - рассказывает москвичка Ольга Литвинова. – К сожалению, других его фотографий не осталось, потому что дом, в котором он родился, подожгли, и спасти ничего не удалось. Фото, которое у нас есть – единственное, и его нам удалось найти через родственников, переехавших в Германию.

В семье Царевых было семеро детей: три сына и четыре дочки. Одна девочка умерла во время войны, трое детей были призваны на фронт. Василий и Александр, как рассказывает Ольга Литвинова, не вернулись, а бабушка Ольги, Вера, воевавшая на втором Прибалтийском фронте, выжила. В июле 1944-го во время бомбежки она, повар в 29-й гвардейской стрелковой дивизии, спасала машину с продуктами. Несмотря на ранение осколками в обе ноги и контузию, ей удалось сбить пламя с подожженного грузовика.

- Бабушка вернулась с войны с орденом «Красной звезды», - рассказывает Ольга Литвинова. – А ее братьев еще совсем мальчишками призвали. Василий погиб под Можайском в самом начале войны, а Александр – в Восточной Пруссии. Бабушка мне рассказывала, что Саша был очень веселым, очень хорошо на гармошке играл. Их мама, моя прабабушка, настолько сильно любила своих детей и так тяжело переживала их гибель, что на 9 мая никогда не выходила из дома, закрывалась в своей комнате и весь день напролет плакала.

Бои под Витебском

Теперь вернемся в ноябрь 1943-го. За два дня по прибытия Александра Царева в полк, бойцы отбивают контратаку за контратакой немцев в районе деревень Осиповщина и Заболотье под Витебском. За сутки боя подразделение теряет десять человек убитыми, а также несет потери в матчасти, лишаясь трех 76-миллиметровых орудий, четырех 45-миллиметровых пушек и одного 120-миллиметрового миномета. При этом, судя по отчету в полковом журнале боевых действий, противник лишается двух самоходок, девяти танков и до 200 солдат убитыми.

14 ноября 48-й гвардейский стрелковый полк передает свою позицию 52-му гвардейскому стрелковому полку и начинает приводить себя в порядок: получает пополнение, ремонтирует свою разбитую технику и даже строит баню. В этот день в расположение полка и прибывает Александр Царев, который до 19 декабря, до кратковременного прорыва обороны противника, усиленно обучался боевым навыкам. Уже 21-го декабря новобранец вступает в свой первый бой в районе деревни Грунино.

Всю зиму и всю весну полк Царева ведет оборонительные бои на границе Белоруссии и Смоленской области. Передав позиции 620-му стрелковому полку, подразделение передислоцируется в район деревни Голобурды (юго-восточнее Орши) и готовится к летнему наступлению. Так как артобстрел не прекращается ни на один день, гвардии сержант Александр Царев 31 мая получает свое первое ранение. К счастью, легкое.

Готовясь к наступлению, полк в течение нескольких недель строит плоты для переправы через реку Лососина и ежедневно проводит занятия по огневой подготовке и по обращению с противогазом (советское руководство допускает, что гитлеровцы в любой момент могут применить химическое оружие). Наконец, в ночь с 21 по 22 июня полк начинает прорыв в районе деревни Леденки, участвуя в окружении витебской группировки немцев. К концу июня группировка была полностью разбита (около 2000 гитлеровцев было взято в плен и столько же уничтожено).

На фронт Александр ушел в возрасте всего 17 лет.

Окружение Кёнигсберга

К середине июля 48-й гвардейский стрелковый полк переходит границу Литвы. В августе он участвует в освобождении Каунаса, в октябре – города Таураге. 17 октября полк, наконец, выходит на границу Восточной Пруссии и участвует в прорыве обороны немцев и форсировании реки Шешупе.

Начало 1945-го становится для Александра Царева славным временем – за месяц он совершает подвиги, за которые награждается двумя орденами: «Красной звезды» и «Отечественной войны 2-й степени». Первый орден гвардии сержант получает за форсирование Деймы.

«24 января 1945 года при форсировании реки Дейма (Восточная Пруссия) товарищ Царев, как командир минометного расчета, подавил 2 пулеметные точки врага, которые мешали продвижению пехоты, тем самым дал возможность успешно форсировать реку Дейма», - говорится в наградном документе.

19 февраля 1945 года Царев вместе со своим расчетом отражает атаку противника в районе поселка Крагау (недалеко от сегодняшнего поселка Кострово, расположенного на Балтийской трассе)

- Расчет товарища Царева действовал исключительно смело и слаженно, - говорится в воспоминаниях командира полка гвардии майора Попова. - По наступающим гитлеровцам из миномета было выпущено более 120 мин. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный и пулеметный огонь противника, расчет не отходил от своего миномета, продолжая разить врага. В этом бою расчетом был разбит пулемет противника и уничтожено до 40 гитлеровцев. В то время, когда пехота отошла назад, товарищ Царев вместе с расчетом, действуя в пешем строю, прикрывал отход материальной части, во время чего из личного оружия убил 4 гитлеровцев.

За участие в этом сражении Царева награждают во второй раз.

На братской могиле не отмечен

Во время наступления на Зеераппен (сегодня – Люблино) и Фишхаузен (Приморск) в середине апреля 1945 года 48-й гвардейский стрелковый полк несет тяжелейшие потери. Смертельное ранение получает и Александр Царев. 16 апреля 19-летний сержант умер от ран в 387-м отдельном медсанбате 19-й гвардейской стрелковой дивизии.

Уже после войны с захоронением Александра Царева (как и с многими другими) произошла путаница. Его фамилия по ошибке была отмечена на мемориале в поселке Переславское, однако похоронен он был совсем в другом месте – на воинском кладбище поселка Корнитен (сегодня это окраина поселка Люблино). Летом 2009 года поисковый отряд «Совесть» обнаружил это захоронение, которое на тот момент было заброшено и заросло травой. Перезахоронили останки бойца 22 июня 2009 года вместе с останками 132 солдат и офицеров в братской могиле поселка Люблино. К слову, фамилия гвардии сержанта Царева на мемориале до сих пор не указана.

Двоюродной внучке Александра Царева, Ольге Литвиновой, пока до могилы своего родственника добраться не удается.

- Я сама, несмотря на то, что работаю стюардессой, никак не могу прилететь в Калининград, - говорит Ольга. - Но мой коллега – из Калининграда. Я попросила его съездить на могилу моего двоюродного деда и передала с ним горсть земли от его родного дома.