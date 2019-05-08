Деревянко и Ткаченко отправились в плавание на «Крузенштерне»

Парусник «Крузенштерн» сейчас на всех парусах мчится к Гамбургу. Помимо членов экипажа и курсантов на барке находится группа туристов, организованная Клубом путешествий телеведущего Михаила Кожухова. В их числе – наш земляк-актер Артем Ткаченко («Меченосец», «Гоголь») и его коллега по цеху Павел Деревянко («Домашний арест», «Салют 7», «Оттепель»).

Известно, что артисты поднялись на борт в порту Варнемюнде и сойдут в Гамбурге. Их мини-путешествие продлится 7 суток. Такой переход стоит в районе 120 тысяч рублей с человека.

- Отправляются те, кто хочет и может себе позволить, кто имеет средства. Но люди получают невероятные эмоции, погружение в морскую жизнь традиционным, классическим, можно сказать, реликтовым способом, - пояснила «Комсомолке» руководитель пресс-служба БГАРФ Ирина Образцова. - В прошлом переходе у нас была Алёна Свиридова, до этого – Диана Арбенина, Олег Нестеров. Люди социально активные, позитивно настроенные, всегда участвуют в курсантской жизни, устраивают творческие встречи и концерты.

По словам Ирины Образцовой, отдыхающие на борту без дела не сидят. Они включены в авралы и судовую жизнь, изучают паруса, снасти и такелаж.

- Это сложно назвать туризмом. Условия на борту «Крузенштерна» не позволяют почувствовать себя туристом: это очень скромно и аскетично, нет ресторана, бара, горничных и портье. Есть многоместные кубрики, скромные бытовые условия, - говорит Ирина Образцова.

Отметим, что в Гамбурге «Крузенштерн» примет участие в «Празднике порта». На борту легендарного барка сейчас 117 курсантов морских учебных заведений из Санкт-Петербургского, Волго-Каспийского и Калининградского морских рыбопромышленных колледжей.

Гамбург станет единственным портом, где «Крузенштерн» побывает во время этого похода. Уже 19 мая судно по плану вернется в Калининград. Начало второго рейса навигации запланировано на 25 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для съемок сериала ищут актеров на роли офицеров

В Калининграде продолжают снимать сериал про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» задействуют горожан.

На днях, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, киношники вновь набирали массовку. Требовались актеры для съемок сцены штаба флота - мужчины и женщины в возрасте от 35-50 лет (внешность военного офицера). По одежде классика. Желательно костюм или просто брюки и не яркий свитер.

Сериал, напомним, будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.