Загадочная смерть на Старопрегольской: Деньги на похороны матери и ребенка, обнаруженных мертвыми в своей квартире, уже собраны

Сегодня следователи выясняют обстоятельства смерти 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, мумифицированные тела которых нашли в одной из квартир на Старопрегольской набережной в Калининграде 29 апреля 2019 года.

По сообщениям правоохранительных органов, вероятнее всего, смерть женщины и ребенка наступила еще в ноябре 2018 года.

Исчезновение семьи заметили не сразу, поскольку женщина не была официально трудоустроена, а ребенок был психически болен, находился на домашнем обучении.

По сообщениям СМИ, соседи уверяют, что обращались не только в правоохранительные органы, но и в органы соцзащиты Калининграда (запрос в мэрию редакция «Комсомольской правды» также направила), указывая на странное поведение матери по отношению к сыну (якобы мать злоупотребляла алкоголем, ребенком не занималась).

В редакцию «Комсомолки» обратилась знакомая умершей, свое имя она просит не называть. Ее обращение в СМИ связано лишь с тем, чтобы остановить сбор средств на похороны семьи.

- Хочу обратиться ко всем, кто неравнодушен к этой ситуации, - сказала калининградка. – Деньги на похороны женщины и ее сына уже собраны! Помогли одноклассники, знакомые. Ждем окончания экспертиз, результаты которых помогут следователям выяснить причину смерти нашей знакомой и ее сына. Когда будет известна дата похорон, а мы надеемся, что это будет в конце мая, мы готовы сообщить.

- Пожалуйста, не черните эту семью! – попросила калининградка. – Да, ребенок был болен, да, женщина сломалась. Но не всем нам даны силы в трудной ситуации идти дальше.

По словам калининградки, последние пять лет она редко общалась с умершей.

- Мы созванивались редко, по праздникам, но не виделись, - рассказала женщина. – Многие эпизоды из жизни семьи в последние годы я узнала от соседей. Я не знала, что мальчик не посещал школу, что мама его одевала в женскую одежду. Честно говоря, когда мы говорили по телефону, я долгое время списывала ее на самом деле психическое нездоровье на злоупотребление алкоголем… Моя знакомая - из хорошей семьи. Мама у нее – хореограф (именно мама научила ее здорово танцевать), папа – преподаватель, математик, умнейший человек. Увы, родители рано ушли, и моей знакомой пришлось познавать жизнь без поддержки семьи. До рождения сына она работала за границей. Прекрасно владела двумя языками. Я ее знаю и помню, как красивую, ухоженную, образованную, начитанную женщину. Она занималась сыном. Знаю эпизоды, когда сыну подтверждали инвалидность, он лежал в психиатрической больнице. В какой момент, по какой причине у нее произошел слом, к сожалению, не могу сказать…