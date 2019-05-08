2019-05-08T18:32:14+03:00
День Победы

День Победы-2019: какие мероприятия посетить 9 мая в Калининграде

"Комсомолка" подготовила краткий путеводитель по городу в праздничный день
Кирилл Алексеев
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Колонны "Бессмертного полка" выдвинутся к мемориалу 1200 гвардейцам по окончании парада.Колонны "Бессмертного полка" выдвинутся к мемориалу 1200 гвардейцам по окончании парада.Фото: Александр Подгорчук
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9 мая мы отмечаем 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции в Калининграде пройдет целая серия праздничных мероприятий. Мы предлагаем вам короткий, но емкий путеводитель: где и как отметить самый главный праздник.

Парад Победы

По главной площади Калининграда пройдет военная техника и колонны военнослужащих Калининградского гарнизона. В общей сложности зрители смогут увидеть 73 единицы техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Среди них - танки Т-72, крупнокалиберные орудия «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и другая техника. Пройдет по площади Победы и легендарный танк Великой Отечественной - Т-34.

Начало парада - в 10.00

"Бессмертный полк"

По окончании парада, в 11.00, к мемориалу 1200 гвардейцам двинутся колонны "Бессмертного полка". Эта акция, появившаяся несколько лет назад, стала очень популярной. Каждый год только в Калининграде в ней участвуют десятки тысяч человек. А кроме областного центра акция состоится и во всех остальных муниципалитетах региона.

В Калининграде главное шествие пройдет от улицы Профессора Баранова (сбор участников возле отеля "Рэдиссон") до мемориала на Гвардейском проспекте. Кроме того, колонны пройдут в Чкаловске и микрорайоне имени Александра Космодемьянского.

Концерты и выставки

После парада и "Бессмертного полка" можно отправиться в парк Победы на Гвардейском проспекте или в Центральный парк. Здесь начнется концертная программа, можно будет послушать песни военных лет в исполнении артистов калининградской самодеятельности, а также, по традиции, отведать солдатской каши.

Обратите внимание на мероприятие в самом западном городе России - Балтийске. Здесь, на центральном плацу, в 10.00 откроется выставка военной техники. А, кроме того, все желающие смогут посетить боевые корабли.

Еще одна интересная выставка в два часа дня откроется в Калининградском областном историко-художественном музее - «Образы воинской русской славы в иконографии».

Военно-историческая реконструкция

Пятый форт вновь станет центром военно-исторической реконструкции. Участники клубов разыграют сценарий ожесточенного штурма форта в апреле 1945 года. Будет много шума, дыма и, приготовьтесь, - огромное скопление народа. Съезд к форту с Северного обхода будет закрыт, а на Советском проспекте на участке от улицы Ломоносова до окружной с 12.00 до 17.00 будет введено одностороннее движение.

Начало реконструкции в 14.00.

Праздничный салют и фейерверк

Какой же День Победы без салюта? Торжественные залпы начнутся в 22.00 и продлятся примерно 15 минут. Артиллерийские орудия будут установлены, как обычно, в парке Победы возле Астрономического бастиона.

Какие улицы перекроют

Из-за проведения парада и других праздничных мероприятий центр Калининграда 9 мая будет перекрыт. Как сообщили в городской администрации, с 7.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по:

- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

- ул. Театральной на всем протяжении;

- Гвардейскому проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева (бывшей Горной) до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Кроме того, с 11.00 до 13.00 и с 20.00 до 23.00 будет закрыто движение транспорта по:

- ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;

- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм. Румянцева.

Какую ждем погоду

К сожалению, в этом году май месяц не радует нас хорошей погодой. Но для Дня Победы природа, как будто, сделала исключение. Ясного солнечного неба синоптики не обещают, зато будет относительно тепло. Температура воздуха составит +14..+16 градусов по Цельсию. Дождя не ждем. Хотя, учитывая переменчивый калининградский климат, случиться может всякое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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