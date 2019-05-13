2019-05-13T18:15:47+03:00
Общество

«Волнительно и торжественно»: школьники прошли в колоннах "Бессмертного полка" с портретами неизвестных героев

Вместе с учащимися Школы будущего "Комсомолка" провела акцию "О них не писали в газетах"
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Школьники с портретами неизвестных героев у мемориала 1200 гвардейцам.Школьники с портретами неизвестных героев у мемориала 1200 гвардейцам.Фото: Иван МАРКОВ
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День Победы корреспонденты "Комсомолки" встретили в колоннах "Бессмертного полка" вместе со старшеклассниками из Школы будущего и портретами неизвестных героев Восточно-Прусской наступательной операции.

Шествие "Бессмертного полка" началось на улице Черняховского. Фото: Иван МАРКОВ

Шествие "Бессмертного полка" началось на улице Черняховского.Фото: Иван МАРКОВ

Как вы, наверное, знаете, еще в феврале мы начали акцию "О них не писали в газетах". Совместно с калининградскими поисковиками мы по крупицам ищем информацию о солдатах и офицерах, сражавшихся в этих местах зимой и весной 1945 года, связываемся с родственниками, вручаем утерянные награды и, конечно, пишем о героях. Наша акция, как минимум, продлится до конца года, может, и больше. А пока на сайте kp.ru мы выпустили лонгрид "12 неизвестных героев штурма Кёнигсберга", где можно познакомиться со всеми опубликованными на данный момент историями, и организовали 9 мая акцию, в которой участвовали ученики 10Б класса Школы будущего. Но не только. В нашей колонне была гостья из Москвы - родственница одного из героев публикаций гвардии капитана Семена Волкова Инна Трубаева. Девушка специально приехала в Калининград, чтобы возложить цветы к могиле своего героического предка (Семен Волков похоронен на мемориальном кладбище в поселке Медведевка) и, так уж получилась, влилась в наши ряды.

- Я собирала информацию о своем предке, и тут случайно увидела, что "Комсомолка" делает такой замечательный проект, - говорит Инна Трубаева. - Сразу взяла билет - и в Калининград, к морю.

Гостья из Москвы Инна Трубаева. Фото: Иван МАРКОВ

Гостья из Москвы Инна Трубаева.Фото: Иван МАРКОВ

Инне, надо сказать, вообще повезло - она встретилась с председателем горсовета Калининграда Андреем Кропоткиным, который вручил девушке одну из своих книг и пригласительный билет на парад Победы. А затем Инна присоединилась к шествию "Бессмертного полка".

- Очень хорошая акция, спасибо, что пригласили, - говорит преподаватель Школы будущего, классный руководитель 10Б Ирина Залесская. - Раньше наши ребята не принимали участие в подобных акциях, а поэтому для них было волнительно и торжественно. И родители учеников благодарили, что организовали такой праздник.

Ученики с портретами своих родственников и героев публикаций "КП". Фото: Иван МАРКОВ

Ученики с портретами своих родственников и героев публикаций "КП".Фото: Иван МАРКОВ

Действительно, равнодушия в детских глазах мы не заметили. Ребята живо интересовались деталями и обстоятельствами боевых действий весной 1945 года, уточняли особенности биографии наших героев. Некоторые рассказывали о своих предках, проливавших кровь во время Великой Отечественной войны. Запомнилась им и лекция, которую незадолго до Дня Победы провел в Школе будущего наш друг, преподаватель Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова Андрей Румачик.

Завершилась акция возложением цветов к монументу 1200 гвардейцев и коллективным фото на память.

Спецпроект "12 неизвестных героев штурма Кёнигсберга" читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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