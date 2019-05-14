«Балтика» выиграла матч за 37 секунд

Матчи «Балтики» и «СКА-Хабаровск» всегда стоят особняком не только в отечественном, но и, пожалуй, в мировом футболе. Нечасто на поле встречаются команды с противоположных границ самой большой страны на планете, чьи города разделяют больше 7 тысяч километров. В этот раз такая встреча состоялась на стадионе «Калининград», на трибунах которого собрались чуть больше 6 тысяч болельщиков (третий результат минувшего тура ФНЛ по посещаемости).

Фаворитами в субботу считались гости. Хабаровские армейцы уверенно борются в первой десятке, в то время, как «Балтика» продолжает цепляться за очки, находясь на грани вылета. Но, к счастью для нас, результат игры оказался совсем не таким, как обещали прогнозы. Уже на 37-й секунде счет открыл нападающий балтийцев Илья Кузьмичев. Спустя 15 минут гости сравняли счет, но гол не засчитали - помощник арбитра зафиксировал офсайд. Ну а дальше опасных моментов было немало и у наших, и у чужих ворот. Армейцы чуть больше владели мячом (52% игрового времени), но отыграться не сумели. Итог -1:0 в пользу «Балтики» и драгоценные три очка в копилку, которые позволили команде выбраться на спасительное 15-е место.

До конца чемпионата осталась сыграть всего два матча. Ближайший состоится в Саранске в воскресенье, 19 мая, где «Балтику» примет «Мордовия», которая идет на 13-м месте. Ну а финальную игру балтийцы проведут дома. 25 мая к нам прилетит занимающая последнее место «Тюмень».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Команда получит миллион рублей

Накануне Дня Победы а Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, на котором было принято решение о распределении призового фонда первенства ФНЛ-2018/19.

Каждый из 20 участников турнира, до завершения которого осталось три тура гарантированно получит по 1 миллиону рублей. В дополнение к этой сумме победитель получит 3 миллиона рублей, а серебряный призер – 2 миллиона рублей. По одному дополнительному миллиону получат команды, занявшие места с 3-го по 7-е включительно.

Стоит отметить, что сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.