2019-05-14T12:41:14+03:00
Спорт

«Балтика» выиграла матч за 37 секунд

Победив «СКА-Хабаровск», наша команда снова выбралась из зоны вылета
Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Борьба шла на протяжение всего матча, но решилось все на первой минуте.Борьба шла на протяжение всего матча, но решилось все на первой минуте.Фото: Юрий АНИЩЕНКОВ/ fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Матчи «Балтики» и «СКА-Хабаровск» всегда стоят особняком не только в отечественном, но и, пожалуй, в мировом футболе. Нечасто на поле встречаются команды с противоположных границ самой большой страны на планете, чьи города разделяют больше 7 тысяч километров. В этот раз такая встреча состоялась на стадионе «Калининград», на трибунах которого собрались чуть больше 6 тысяч болельщиков (третий результат минувшего тура ФНЛ по посещаемости).

Фаворитами в субботу считались гости. Хабаровские армейцы уверенно борются в первой десятке, в то время, как «Балтика» продолжает цепляться за очки, находясь на грани вылета. Но, к счастью для нас, результат игры оказался совсем не таким, как обещали прогнозы. Уже на 37-й секунде счет открыл нападающий балтийцев Илья Кузьмичев. Спустя 15 минут гости сравняли счет, но гол не засчитали - помощник арбитра зафиксировал офсайд. Ну а дальше опасных моментов было немало и у наших, и у чужих ворот. Армейцы чуть больше владели мячом (52% игрового времени), но отыграться не сумели. Итог -1:0 в пользу «Балтики» и драгоценные три очка в копилку, которые позволили команде выбраться на спасительное 15-е место.

До конца чемпионата осталась сыграть всего два матча. Ближайший состоится в Саранске в воскресенье, 19 мая, где «Балтику» примет «Мордовия», которая идет на 13-м месте. Ну а финальную игру балтийцы проведут дома. 25 мая к нам прилетит занимающая последнее место «Тюмень».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Команда получит миллион рублей

Накануне Дня Победы а Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, на котором было принято решение о распределении призового фонда первенства ФНЛ-2018/19.

Каждый из 20 участников турнира, до завершения которого осталось три тура гарантированно получит по 1 миллиону рублей. В дополнение к этой сумме победитель получит 3 миллиона рублей, а серебряный призер – 2 миллиона рублей. По одному дополнительному миллиону получат команды, занявшие места с 3-го по 7-е включительно.

Стоит отметить, что сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Багратионовске директора культурно-досугового центра будут судить за хищение бюджетных денег
Калининградец украл с предприятия янтаря на 388 тысяч рублей
В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за организацию «резиновых квартир»
В аэропорту Внуково у калининградца украли 210 тысяч долларов
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадали мотоциклист велосипедист
В Гусеве под колеса БМВ попал 7-летний мальчик
В Черняховске у пассажира «Форда» изъяли 116 свертков с карфентанилом
В Калининграде проверят уличные сирены
Обладателям билетов на «Музейную ночь» - 20%-ная скидка на премьеру!
Власти Балтийска обещают ликвидировать огромную лужу около стадиона
«Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов в Гамбурге
В Калининграде от электричества отключили дома на пяти улицах
В Калининграде для киносъемок ищут мужчину на роль полицейского
В Гусеве полностью возобновило работу родильное отделение
Стало известно, почему в Калининград не привезли электробус «Volgabus»
Спортсмен из Калининграда выиграл первенство России по рукопашному бою
Два человека госпитализированы после пожара в Полесске
За четыре дня в Калининградской области задержали 32 пьяных водителя