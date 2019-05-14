Спасибо за Победу, ветераны!

Для поселка имени Космодемьянского День Победы - особый праздник. В микрорайоне, который носит имя Героя Советского Союза, старшего сержанта Александра Космодемьянского, наверное, и не должно быть иначе.

Каждый год 9 мая жители неизменно собираются у мемориала на улице Карташева, где покоятся останки 932 советских солдат. Именно здесь с недавних пор завершается и шествие «Бессмертного полка». Среди участников акции всегда немало работников

АВТОТОР, чья основная производственная площадка расположена в поселке. После окончания войны многие ветераны пришли работать на только открывшееся предприятие «Калининградбуммаш». Сейчас на месте прекратившего свое существование завода раскинулись цеха АВТОТОР, где трудятся дети, внуки и правнуки участников войны.

- У меня воевал дедушка, Петухов Дмитрий Васильевич, - рассказывает сотрудник АВТОТОР Дмитрий Андрусив. - Его день рождения 11 мая, но мы все отмечаем 9-го, это наша семейная традиция. Всю войну, до 1945 года, дед проработал на заводах, а потом его направили к берегам Японии, где боевые действия продолжались еще несколько месяцев. Дед был и снайпером, и разведчиком. Слава богу, обошлось без ранений. Сейчас ему 94 года.

Начальник управления социального развития и социальных программ АВТОТОР Александра Вельможко в этом году пришла поучаствовать в «Бессмертном полку» вместе с сыном Сергеем. Они несли портрет Серафимы Николаевны Алексеевой - тети своей бабушки.

- В 1941 году она закончила мединститут и стала врачом-гинекологом, и 23 июня ее уже призвали на фронт, а 25-го эшелоном отравили под Брянск, - рассказывает Александра. - Она всю войну работала начмедом на эвакуационных пунктах, имела много фронтовых наград. В мае 45-го вернулась в Самару и возглавила роддом. Прожила до 99 лет!

По многолетней традиции после окончания праздничного митинга АВТОТОР пригласил ветеранов на торжественный прием.

Главный специалист бухгалтерии АВТОТОР Анастасия Дубровская участвовала в шествии «Бессмертного полка» с портретом дедушки Владимира Евграфовича Игнатьева.

- Он дошел до Берлина, но войну вспоминать не любил, поэтому многое о его биографии мы узнали от наших родителей, - признается Анастасия. - Знаю, что дед воевал на Белорусском фронте, у него было много наград.

Стоит отметить, что АВТОТОР уже больше 10 лет шефствует над сквером и бюстом Александра Космодемьянского на улице Магнитогорской, куда 9 мая делегация работников компании по традиции возлагает цветы. Крупнейшее предприятие Калининградской области активно сотрудничает с тремя советами ветеранов и другими ветеранскими организациями, оказывая поддержку по самым разным вопросам.

- АВТОТОР у нас словно палочка-выручалочка, - говорит председатель совета ветеранов микрорайона имени А. Космодемьянского Ираида Чемерис. - Сегодня в нашем поселке проживают пять участников войны и больше 600 тружеников тыла, бывших узников лагерей, жителей блокадного Ленинграда. На все праздники работники АВТОТОР нас поздравляют, помогают ухаживать за памятниками, выполняют личные бытовые просьбы. Приятно видеть такой отклик!

Праздник для проживающих в поселке ветеранов АВТОТОР устраивает по ставшему уже традиционным сценарию. Накануне Дня Победы автоторовцы лично навестили тех, кто по состоянию здоровья, к сожалению, не может посещать массовые мероприятия, и вручили им «фронтовые пайки» - продуктовые наборы. А сразу после окончания поселкового праздничного митинга в заводском ресторане состоялся торжественный прием по случаю Дня Победы. Кроме любимых песен военных лет в живом исполнении артистов ансамбля «АтриМ» звучали многочисленные пожелания крепкого здоровья и, конечно же, мирного неба над головой.