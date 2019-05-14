Виолончелист Сергей Ролдугин впервые выступит в Калининграде

Во вторник, 14 мая, в зале Калининградской областной филармонии в рамках музыкального фестиваля "Янтарное ожерелье" выступят уникальные солисты-виртуозы.

Начнется программа этого вечера с одного из знаменитых Бранденбургских концертов И.С. Баха в исполнении Камерного оркестра Калининградской филармонии под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Андреева. Оркестр также исполнит в этой программе Серенаду для струнных Э.Элгара. А в качестве солистов выступят звездные гости фестиваля - Народный артист РФ Сергей Ролдугин и лауреат международных конкурсов Павел Милюков. Прозвучат Концерт для скрипки с оркестром ре минор Ф.Мендельсона и Концерт для виолончели с оркестром до мажор И.Гайдна.

Как отметили в филармонии, Сергей Ролдугин – не только замечательный музыкант, но и педагог, видный общественный деятель, успешный менеджер, российский меценат. В 1975 году он с отличием окончил Ленинградскую консерваторию по классу виолончели, в 1978-м - аспирантуру. В 1980 году завоевал звание лауреата Международного музыкального конкурса «Пражская весна». С 2006 года Ролдугин является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки, созданного по его инициативе и при поддержке Президента России В.В.Путина. Параллельно ведет меценатскую деятельность в качестве председателя и учредителя фонда «Талант и успех» для одаренных детей. В 2016 году Ролдугин с симфоническим оркестром Мариинского театра дал концерт в освобожденном от террористов древнем сирийском городе Пальмира.

- Не пропустите встречу с этим выдающимся виолончелистом, тем более что Сергей Ролдугин выступит в Калининграде впервые, - добавили в филармонии.

Что касается второго участника фестивального концерта - скрипача-виртуоза Павла Милюкова, - то он в Калининграде выступал. Милюков - лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского (2015) и многих других престижных музыкальных соревнований, в том числе конкурсов: им. Н.Паганини (2007), им. Д.Ойстраха (2008), им. А.Хачатуряна (Ереван, 2012), Сеульского Международного конкурса скрипачей (2012, Южная Корея). Павел Милюков ведет активную концертную деятельность: гастролирует по России и за рубежом, проводит мастер-классы.

Начало концерта в 19.00.

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