2019-05-14T14:26:44+03:00
Общество

Павшие воины все еще стоят в очереди на увековечение

К сожалению, и минувший День Победы мемориал в Прегольском встретил по-прежнему в «сокращенном варианте»: на плитах не хватает десятков имен красноармейцев
Владислав РЖЕВСКИЙ
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На воссозданном в 2012 году мемориале в Прегольском есть место для дополнительных надгробий с эпитафиями. Что мешает увековечить «забытых» воинов, непонятно.На воссозданном в 2012 году мемориале в Прегольском есть место для дополнительных надгробий с эпитафиями. Что мешает увековечить «забытых» воинов, непонятно.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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Братская могила в бывшем Гросс Хольштайне (ныне – Прегольский) появилась в 1945 году. Здесь покоятся советские солдаты и офицеры, погибшие в этом районе в дни штурма Кёнигсберга. В 1973-м памятник в Прегольском снесли, захоронение – сняли с учета. Нет, все было по закону – в рамках кампании по укрупнению воинских захоронений. Только вот кости оставили на прежнем месте. А имена многих из тех, кто там лежит, на другие мемориалы не перенесли. И в результате воины «потерялись». О том, где они покоятся, напоминали лишь деревья, когда-то посаженные по периметру могилы.

Как и большинство калининградцев, я тоже не знал об этой истории. Но в 2010-м пришло письмо из Курской области от родных гвардии рядового Василия Теряева: помогите найти его могилу. Теряев был похоронен в Гросс Хольштайне. По документам, мемориалов там, повторюсь, уже не значилось. Однако выехав на всякий случай на место, я обнаружил братскую могилу. Точнее, то, что от нее осталось.

Пришлось начать убеждать городскую администрацию, что захоронение следует привести в надлежащее состояние. 19 октября 2012-го в Прегольском был открыт новый мемориал на старом месте. Случай уникальный, прецедент. Но, к сожалению, до конца дело там до сих пор так и не сделано.

На плитах выбиты имена 27 человек. Хотя за полгода до сдачи объекта в ходе поисковой работы была установлена еще сотня «забытых» воинов. Однако то список уточняли, то не та подпись под ним стояла. А затем в мэрии мемориал вдруг надумали расширить – чтобы там перезахоранивать останки советских воинов, обнаруживаемые на территории города. Правда, денег на реализацию проекта не нашлось. И все вообще зависло.

В мае 2018-го на калининградском радио «КП» побывал мэр областного центра Алексей Силанов. Узнав в ходе того эфира о ситуации с увековечением в Прегольском, мэр взял ее на контроль. Месяц назад, накануне 74-й годовщины штурма Кёнигсберга, мы съездили на мемориал. Там было без перемен. Пришлось снова обращаться к главе города.

В Фейсбуке у Алексея Силанова есть своя страница. Получив сигнал, он поблагодарил, обещав разобраться: «Лично сам выеду и перепроверю». По его словам, по Прегольскому ему «ранее докладывали, что все сделано. Уточню».

Затем на меня вышли из пресс-службы горадминистрации. Я еще раз передал в мэрию все возможные списки на увековечение в Прегольском. При этом планировалось, что ко Дню Победы затянувшийся вопрос будет наконец закрыт.

8 мая «Комсомолка» снова наведалась в Прегольский. Увы, на мемориале – по-прежнему было без перемен. Хотя нет, на главном памятнике трещина появилась…

Что дальше, воинов увековечат? Если да, то когда это планируется сделать теперь? К 75-летию Победы? Хочется верить, что в мэрии прояснят ситуацию – тем более что уже не раз обещали это сделать.

На мемориале по улице Киевской имя гвардии ефрейтора Вениамина Семкова появилось только спустя 73 года после войны. Сколько теперь придется ждать, чтобы помимо имени было выбито и звание павшего героя – как у всех остальных? Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На мемориале по улице Киевской имя гвардии ефрейтора Вениамина Семкова появилось только спустя 73 года после войны. Сколько теперь придется ждать, чтобы помимо имени было выбито и звание павшего героя – как у всех остальных?Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

За что его лишили звания?

К сожалению, никак мэрия не закроет и другой мемориальный вопрос.

Год назад мы также попросили мэра увековечить память конкретного человека – гвардии ефрейтора Вениамина Семкова. Уже на другой день имя Семкова было нанесено на плиты мемориала на улице Киевской. Но точку поставить не получилось.

Увековечив-таки спустя 73 года после гибели имя воина, при этом почему-то не выбили его звание. В результате – все со званиями, кроме Семкова. Впрочем, даже имя его было не разобрать. Равно как и все остальные имена-звания. Дело в том, что плиты на этом мемориале не подходят для надгробий – камень там такой, что выбитые буквы с трудом различимы.

После критической заметки в «Комсомолке» на днях все эпитафии покрасили – как это и делалось раньше. Теперь имена-звания можно прочитать, спасибо. Но чтобы было выбито звание Семкова, видимо, нужно подождать еще год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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