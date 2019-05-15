2019-05-15T13:00:36+03:00
Общество

Калининградские ветераны на параде Победы в Москве: «С нами сфотографировались не меньше сотни человек!»

Три героя Великой Отечественной войны из Калининграда побывали на параде Победы в Москве
Александр КАТЕРУША
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Слева направо: Борис Пирожков, Борис Глыбин и Николай Щербаков. Фото сделано перед началом парада в столице.Слева направо: Борис Пирожков, Борис Глыбин и Николай Щербаков. Фото сделано перед началом парада в столице.Фото: Instagram.com
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В этом году на парад Победы в столицу ездил участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель легендарного танка Т-34 Борис Пирожков, участник Сталинградской битвы, радист Николай Щербаков и участник обороны Советского Заполярья, связист Борис Глыбин.

Вернувшись в Калининград, фронтовики поделились с «Комсомолкой» впечатлениями о поездке.

- Парад был отличный, колонны шли прекрасно. А когда парад завершился, к нам стали один за другими подходить репортеры и все спрашивали: «Как вам современная техника?». Я отвечал, что если бы такая техника у нас была в Великую Отечественную войну, то мы бы управились за полгода, а не за четыре! – говорит Николай Щербаков. – Я же, когда прибыл в дивизию, получил немецкую трофейную винтовку, с которой воевал 3,5 месяца. Это уже потом дали нашу винтовку, а затем автомат. Ну, наган у меня был и потом пистолет ТТ. Помню, когда пришли на фронт новые танки Т-34 и ИС. Американские «Студебеккер» и «Виллисы» были хороши! А в английских танках были хорошие аккумуляторы.

От Москвы, которая дышала Днем Победы, у ветеранов остались хорошие воспоминания.

- Все было забито! Казалось, вся Москва вышла на улицы. Нас обнимали и поздравляли. Молодежи много было. Девчонки подходили со словами: «Дайте мы вас поцелуем». Не совру - сотни человек с нами сфотографировались. Это было что-то невероятное! – вспоминает фронтовик. – Встретили большую группу китайских туристов. Они нас облепили и долго фотографировались: по одному, группами. И все показывали большой палец вверх: «Супер, супер!». А потом подбежала молодая женщина и на ломаном русском тоже попросила сфотографироваться. Оказалось, она из Аргентины и даже знает про наш Калининград.

Увы, на встречу с президентом калининградские ветераны не попали. Говорят, случилась какая-то путаница с организацией.

- Да, руку президенту не удалось пожать. Ну, мы не расстроились, а поехали на Поклонную гору. Там, правда, попали под дождь и здорово промокли. Но, не смотря на все это, поездка была отличная. На Арбат сходили, погуляли.

Главное что увидели людей и Москву! - говорят фронтовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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