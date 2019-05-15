2019-05-16T13:10:00+03:00
Здоровье

В Калининграде растет число детей с «пурпурной лихорадкой»

За четыре месяца этого года врачи зарегистрировали 89 случаев скарлатины. Это больше, чем в прошлом году
Надежда Ржевская
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Профилактика скарлатины – закаливание и физкультура с ранних лет.Профилактика скарлатины – закаливание и физкультура с ранних лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным управления Роспотребнадзора по Калининградской области, за 4 месяца текущего года зарегистрировано 89 случаев скарлатины, в том числе 87 среди детей до 14 лет.

- Заболеваемость выше аналогичного периода 2018 года на 17 процентов, - говорится в отчете. - Преимущественно заболеваемость регистрировалась в возрастной группе 3-6 лет.

Скарлатина («пурпурная лихорадка») - острое инфекционное заболевание, вызываемое бета-гемолитическим стрептококком группы А, способным выделять эритротоксин. Именно это токсическое вещество становится причиной интоксикации и появления характерных симптомов скарлатины. Распространение инфекции чаще всего происходит воздушно-капельным путем, ей более всего подвержены дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Скрытый период скарлатины может продолжаться от 3 до 7 суток. Болезнь начинается с повышения температуры. Через пару часов появляется боль в горле, вялость, сонливость, головная боль, иногда отмечается тошнота и рвота. Язык при скарлатине вначале покрывается белым налетом, через него проступают красные сосочки, врач обычно сразу замечает это признак. Немного позже налет отслаивается, язык очищается и становится ярко-малиновым.

К концу первого - началу второго дня болезни появляется характерный симптом скарлатины – сыпь. Она появляется сразу на нескольких участках тела, наиболее густо располагаясь в складках (локтевых, паховых). Ее отличительной особенностью является то, что ярко-красная мелкоточечная скарлатинозная сыпь расположена на красном фоне, что создает впечатление общей сливной красноты.

Сыпь держится до 2 до 5 дней. Несколько дольше сохраняются проявления ангины (до 7 – 9 дней).

Лечение скарлатины обычно проводят с применением антибиотиков, так как возбудитель скарлатины – микроб, который можно удалить с помощью антибиотиков и строгого соблюдения постельного режима. Скарлатина относится к болезням, которые при своевременном лечении антибиотиками почти всегда заканчиваются благополучно.

ВАЖНО!

- Прививки от скарлатины не существует.

- Никакого самолечения!

- Терапия при скарлатине – только по назначения врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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