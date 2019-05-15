Под Зеленоградском появится база для серфингистов

В июне в Малиновке под Зеленоградском построят базу для калининградских серфингистов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал президент Федерации серфинга Калининградской области Евгений Исаков.

- Идея эта витала давно, но у федерации не было места, где можно приткнуться. Наконец-то администрация Зеленоградского городского округа пошла нам навстречу и выделила кусочек земли неподалеку от Малиновки, - сообщил Исаков. - Сто пятьдесят метров от берега, рядом расположен парк, кемпинг и городская парковка.

Землю серфингисты получили в аренду на один год, но надеются на продление. А пока спортсмены возводят базу за свои деньги: залили часть площадки бетоном, готовятся установить три морских двадцатифутовых контейнера (в городском парке нельзя строить фундаментальные здания).

- 7 апреля я получил отличный подарок на день рождения — два контейнера. Еще один приобрел сам. Для понимания: один б/у контейнер стоит 110 тысяч рублей! Теперь надо вкладывать деньги на модификацию, благоустройство. Через две недели я поеду со сборной России на чемпионат мира по серфингу, который пройдет во Франции, но вместо подготовки с утра до вечера строю, пилю, сверлю. На этой неделе перевезем все в Зеленоградск и будем доводить до ума, - говорит Евгений Исаков.

Серфингисты уверены, что завершат проект в любом случае, и уже в июне базу торжественно откроют. Правда, пока там будут спартанские условия - только вода, чтобы помыться, да освещение. А вот чтобы облагородить все это и сделать комфортным, собирают средства через онлайн-платформу Boomstarter. Любители серфинга со всей России уже пожертвовали около 550 тысяч рублей, но надо 700 тысяч, и сбор продолжается до 29 мая.

- Система краудфандинга работает так: если набираешь заявленную сумму, то получаешь деньги за вычетом комиссии. Но если нет, то все деньги возвращаются инвесторам. Пан либо пропал, - признается Евгений. - Но люди отзываются! Например, моя коллега по сборной Анжелика Тиманина на днях пожертвовала свои призовые с соревнований в Сочи.

Кстати, за вложенные деньги можно выбрать себе подарок — в данном случае это бесплатные уроки серфинга в Калининграде или других школах по России. Владивосток, Камчатка, Крым, Питер — они примут щедрых учеников в качестве вознаграждения.