2019-05-15T13:19:40+03:00
Спорт

Под Зеленоградском появится база для серфингистов

Любители серфинга со всей России уже пожертвовали на строительство около 550 тысяч рублей
Светлана БАРОН
Поделиться:
Таким будет новый дом спортсменов после завершения всех работ.Таким будет новый дом спортсменов после завершения всех работ.Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В июне в Малиновке под Зеленоградском построят базу для калининградских серфингистов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал президент Федерации серфинга Калининградской области Евгений Исаков.

- Идея эта витала давно, но у федерации не было места, где можно приткнуться. Наконец-то администрация Зеленоградского городского округа пошла нам навстречу и выделила кусочек земли неподалеку от Малиновки, - сообщил Исаков. - Сто пятьдесят метров от берега, рядом расположен парк, кемпинг и городская парковка.

Землю серфингисты получили в аренду на один год, но надеются на продление. А пока спортсмены возводят базу за свои деньги: залили часть площадки бетоном, готовятся установить три морских двадцатифутовых контейнера (в городском парке нельзя строить фундаментальные здания).

- 7 апреля я получил отличный подарок на день рождения — два контейнера. Еще один приобрел сам. Для понимания: один б/у контейнер стоит 110 тысяч рублей! Теперь надо вкладывать деньги на модификацию, благоустройство. Через две недели я поеду со сборной России на чемпионат мира по серфингу, который пройдет во Франции, но вместо подготовки с утра до вечера строю, пилю, сверлю. На этой неделе перевезем все в Зеленоградск и будем доводить до ума, - говорит Евгений Исаков.

Серфингисты уверены, что завершат проект в любом случае, и уже в июне базу торжественно откроют. Правда, пока там будут спартанские условия - только вода, чтобы помыться, да освещение. А вот чтобы облагородить все это и сделать комфортным, собирают средства через онлайн-платформу Boomstarter. Любители серфинга со всей России уже пожертвовали около 550 тысяч рублей, но надо 700 тысяч, и сбор продолжается до 29 мая.

- Система краудфандинга работает так: если набираешь заявленную сумму, то получаешь деньги за вычетом комиссии. Но если нет, то все деньги возвращаются инвесторам. Пан либо пропал, - признается Евгений. - Но люди отзываются! Например, моя коллега по сборной Анжелика Тиманина на днях пожертвовала свои призовые с соревнований в Сочи.

Кстати, за вложенные деньги можно выбрать себе подарок — в данном случае это бесплатные уроки серфинга в Калининграде или других школах по России. Владивосток, Камчатка, Крым, Питер — они примут щедрых учеников в качестве вознаграждения.

Только у нас. 14 мая 2019 года

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградец зарубил приятеля топором
В Советске прокуратура потребовала не отключать горячую воду до конца лета
В Калининграде пьяный хулиган повредил «Хонду» автоледи
С начала года в Калининградской области произошло 15 наездов на велосипедистов
В Балтийске в течение четырех дней возможны отключения электричества
В Нестеровском районе растут долги жителей за электричество
Калининградец обворовал подругу с помощью высоких технологий
На благоустройство Нижнего озера в Калининграде выделили почти 100 млн рублей
В Гусеве вандалы сломали камеру «Безопасного города»
Житель Светлого разгромил чужой автомобиль и не смог объяснить причину
В Светлогорске бизнесмена будут судить за дачу взятки полицейскому
В Янтарном на водонапорной башне установили систему водоочистки и обезжелезивания
12 малообеспеченных калининградцев получили по 1000 рублей на покупку цифровой телеприставки
В Калининграде в этом году отремонтируют всего 7 км тротуаров
За четыре месяца в Калининграде построили 42 жилых дома
В Калининградской области утвердили дату проведения школьных выпускных вечеров
Под Калининградом женщина в ссоре зарезала своего сожителя
Калининградца обокрали в букмекерской конторе
Калининградка требует миллион рублей за погибшего в армии сына
Калининградец шпионил за своей «бывшей» с помощью самодельного «жучка»
Девушки из Мамоново и Калининграда выиграли золото и бронзу всероссийских соревнований по пауэрлифтингу
На территории охотничьего угодья в Славском районе ввели карантин по АЧС
В Калининграде велосипедист сбил пешехода, оба госпитализированы
В Озерске скутерист сбил 8-летнего мальчика
В Калининграде отключено электричество в домах на 23-х улицах
В Калининграде в автобусе из-за резкого торможения травмирована годовалая девочка
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В Калининградской области открылся промышленный плодово-ягодный питомник
На участке ул. Менделеева в Калининграде запретят парковаться