Семь мужчин в камуфляже: в калининградских чатах распространяется информация о группе диверсантов

В группах калининградских детсадов в мессенджере Viber распространяется объявление с пугающим содержанием. "В отдел полиции Мамоновского городского округа поступила информация о нахождении на территории Калининградской области диверсионно-террористической группы". Якобы в регион заброшена группа из семи человек, одетых в камуфляжную форму. Террористы могут иметь при себе туристическое оборудование и оружие. Граждан призывают проявлять бдительность.

Сообщение стало быстро распространяться в чатах, у людей началась паника. «Комсомолка» позвонила по указанным в объявлении телефонам. На городские звонок не прошел, а вот мобильный телефон ответил. Мужчина сообщил, что действительно имеет отношение к силовым структурам, представился сотрудником регионального Управления ФСБ.

- Это были учения и они закончились. Это была учебная вводная. Руководитель ГО и ЧС одного из муниципалитетов сделал очень большую глупость, – скинул эту ориентировку в интернет.

- Это расходится по интернету, по соцсетям и мессенджерам. Начинается паника...

- Некоторые люди некомпетентные совершают необдуманные поступки. Знали, что это учения. Но решили таким образом оповестить местные предприятия. И в таком формате взяли и написали. Идет пересылка. Как это остановить, я не могу подсказать. На городской телефон не получается у людей дозвониться, они начинают нам звонить на мобильный. Уже было было 50 звонков от бдительных людей, которые говорят, что кого-то и где-то видели подозрительного. Бдительность это хорошо, но информация, которая гуляет, – не корректная. Мы всем вежливо объясняем, что это учения и что все спокойно. Просим граждан успокоиться.

В свою очередь ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

- Правительство Калининградской области обращает внимание всех родителей, что зачастую информация, распространяемая через социальные сети, анонимные телеграмм-каналы и мессенджеры, не соответствует действительности, - сообщили "КП" в пресс-службе правительства. - Если в регионе будет повышен уровень опасности об этом обязательно будет написано на официальных сайтах исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов. Просим быть бдительными и проверить информацию на данных источниках информации