2019-05-16T12:11:28+03:00
Происшествия

Семь мужчин в камуфляже: в калининградских чатах распространяется информация о группе диверсантов

Одно из объявлений оказалось в распоряжении "Комсомолки"
Надежда РжевскаяАлександр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
Поделиться:
Так выглядит объявление о диверсантах.Так выглядит объявление о диверсантах.Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В группах калининградских детсадов в мессенджере Viber распространяется объявление с пугающим содержанием. "В отдел полиции Мамоновского городского округа поступила информация о нахождении на территории Калининградской области диверсионно-террористической группы". Якобы в регион заброшена группа из семи человек, одетых в камуфляжную форму. Террористы могут иметь при себе туристическое оборудование и оружие. Граждан призывают проявлять бдительность.

Сообщение стало быстро распространяться в чатах, у людей началась паника. «Комсомолка» позвонила по указанным в объявлении телефонам. На городские звонок не прошел, а вот мобильный телефон ответил. Мужчина сообщил, что действительно имеет отношение к силовым структурам, представился сотрудником регионального Управления ФСБ.

- Это были учения и они закончились. Это была учебная вводная. Руководитель ГО и ЧС одного из муниципалитетов сделал очень большую глупость, – скинул эту ориентировку в интернет.

- Это расходится по интернету, по соцсетям и мессенджерам. Начинается паника...

- Некоторые люди некомпетентные совершают необдуманные поступки. Знали, что это учения. Но решили таким образом оповестить местные предприятия. И в таком формате взяли и написали. Идет пересылка. Как это остановить, я не могу подсказать. На городской телефон не получается у людей дозвониться, они начинают нам звонить на мобильный. Уже было было 50 звонков от бдительных людей, которые говорят, что кого-то и где-то видели подозрительного. Бдительность это хорошо, но информация, которая гуляет, – не корректная. Мы всем вежливо объясняем, что это учения и что все спокойно. Просим граждан успокоиться.

В свою очередь ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

- Правительство Калининградской области обращает внимание всех родителей, что зачастую информация, распространяемая через социальные сети, анонимные телеграмм-каналы и мессенджеры, не соответствует действительности, - сообщили "КП" в пресс-службе правительства. - Если в регионе будет повышен уровень опасности об этом обязательно будет написано на официальных сайтах исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов. Просим быть бдительными и проверить информацию на данных источниках информации

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградец зарубил приятеля топором
В Советске прокуратура потребовала не отключать горячую воду до конца лета
В Калининграде пьяный хулиган повредил «Хонду» автоледи
С начала года в Калининградской области произошло 15 наездов на велосипедистов
В Балтийске в течение четырех дней возможны отключения электричества
В Нестеровском районе растут долги жителей за электричество
Калининградец обворовал подругу с помощью высоких технологий
На благоустройство Нижнего озера в Калининграде выделили почти 100 млн рублей
В Гусеве вандалы сломали камеру «Безопасного города»
Житель Светлого разгромил чужой автомобиль и не смог объяснить причину
В Светлогорске бизнесмена будут судить за дачу взятки полицейскому
В Янтарном на водонапорной башне установили систему водоочистки и обезжелезивания
12 малообеспеченных калининградцев получили по 1000 рублей на покупку цифровой телеприставки
В Калининграде в этом году отремонтируют всего 7 км тротуаров
За четыре месяца в Калининграде построили 42 жилых дома
В Калининградской области утвердили дату проведения школьных выпускных вечеров
Под Калининградом женщина в ссоре зарезала своего сожителя
Калининградца обокрали в букмекерской конторе
Калининградка требует миллион рублей за погибшего в армии сына
Калининградец шпионил за своей «бывшей» с помощью самодельного «жучка»
Девушки из Мамоново и Калининграда выиграли золото и бронзу всероссийских соревнований по пауэрлифтингу
На территории охотничьего угодья в Славском районе ввели карантин по АЧС
В Калининграде велосипедист сбил пешехода, оба госпитализированы
В Озерске скутерист сбил 8-летнего мальчика
В Калининграде отключено электричество в домах на 23-х улицах
В Калининграде в автобусе из-за резкого торможения травмирована годовалая девочка
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В Калининградской области открылся промышленный плодово-ягодный питомник
На участке ул. Менделеева в Калининграде запретят парковаться