2019-05-16T14:40:34+03:00
Общество

Ужин с бегемотом и прогулки по закулисью театра: 5 фишек «Музейной ночи-2019» в Калининграде

«Музейная ночь-2019» в Калининграде пройдет с 17 на 18 мая, в области — с 18 на 19 мая. На этот раз мероприятие посвятили Году театра. В акции участвуют больше 30 площадок региона [тест]
Александр КАТЕРУШААлексей ДЕНИСЕНКОВ
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В этом году организаторы намерены продать 6 тысяч билетов на «Музейную ночь»В этом году организаторы намерены продать 6 тысяч билетов на «Музейную ночь»Фото: Александр Подгорчук

Единый билет на «Музейную ночь» стоит в этом году 600 рублей. По нему можно посетить в Калининграде восемь площадок: драматический театр, Кафедральный собор, Музей янтаря, историко-художественный музей, Музей Мирового океана, Музей изобразительных искусств, музей «Фридландские ворота», Балтийский филиал Государственного центра современного искусства. В стоимость билета входит проезд до этих площадок на специальных автобусах. Остальные музеи – вне маршрута и по отдельным билетам.

Ажиотаж точно будет. В этом году намерены продать 6 тысяч билетов на «Музейную ночь» (для сравнения в прошлом году было продано 5400 билетов).

Детям до 10 лет вход бесплатный (до 22:00).

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

1. Тур по контрамарке

Областной драмтеатр впервые участвует в «Музейной ночи». Обещают иммерсивный (обеспечивающий полный эффект присутствия) тур с погружением в закулисные тайны.

Одно но – для входа, помимо единого билета, понадобится контрамарка на тур. Ее, с указанием времени посещения тура, нужно получить в кассе театра (до 17 мая).

Количество контрамарок ограничено!

Время работы кассы: понедельник-пятница с 11.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 18.00.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

2. Спектакль на борту

Музей Мирового океана готовит не только выставки в своих многочисленных корпусах, но и движуху на улице перед ними. На Музейной набережной вас ждут перформансы и уличные музыканты. А с 20.00 до 01.00 в рамках проекта «Открытый театр» организаторы обещают показать необычные театральные постановки ведущих мировых театров в проекции прямо на борт судна «Витязь».

В главном корпусе будет открыт, конечно, зал с аквариумами. О жизни морских обитателей расскажет завотделом аквариумистики музея Юрий Тришкин.

Кроме того, у вас будет уникальная возможность увидеть звездное небо в окуляр телескопа с крыши музея.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

3. Плов и кофе по-турецки

В музее «Фридландские ворота» сделали упор на перекрестный Год культуры и туризма Россия-Турция. Так что ночь с 20:00 до 01:00 превращается в турецкую сказку.

На входе вас встретит янычар, с которым можно поговорить на турецком языке.

Будут и кулинарные фишки. На восточном базаре получится отведать чай и кофе по-турецки с традиционными сладостями.

Но главное – на ваших глазах приготовят плов. Девиз в музее этой ночью такой: «Попробуй, похвали и не плати!».

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

4. Стань художником

Музей изобразительных искусств стоит посетить уже по той причине, что расположен он в одном из красивейших зданий нашего города – старинной бирже Кёнигсберга.

Гостям, конечно, расскажут об истории здания на берегу Прегеля.

В программе: живая музыка, лекции, встречи с музейными хранителями и художниками. Более того, вы сможете попробовать себя в роли живописца и создать собственное произведение искусства в творческой мастерской.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

5. Поужинай с Глясиком

В этом году в программу «Музейной ночи» Калининградский зоопарк впервые включил показательное кормление бегемотов. (Внимание! Начало ужина в 19.00 в субботу 18 мая.)

А вы знали, что в день каждый калининградский бегемот съедает почти 48 кг всевозможной еды? Весной и летом большую часть рациона Мили и Глясика составляет свежая трава: ежедневно каждый съедает по 33 кг. Осенью и зимой траву заменяют сеном. Меню в основном овощное. В сезон балуют любимыми арбузами.

Внимание! Подробности акции «Музейная ночь» и полное расписание — на официальном сайте.

Хорошо ли ты знаешь музеи Калининграда?

11. В каком историческом здании расположен Музей янтаря?

Правильный ответ:Ну, конечно, Башня «Дона»

22. Из какого материала сделана фигура коменданта Кёнигсберга в музее «Бункер»?

Правильный ответ:Удивительно, но она сделана из пластилина.

33. Сколько стоил билет на «Музейную ночь» в Калининграде в прошлом году?

Правильный ответ:Билет стоил ровно 500 рублей.

44. Как называется музей сельхозтехники в поселке Александровка Полесского района?

Правильный ответ:Разумеется, «Козий двор»

55. Где планировалось открыть Музей русского оружия?

Правильный ответ:Ну, ведь не в Доме Советов. Конечно, в башне «Врангель»

66. Как называется строящийся экспозиционный корпус Музея Мирового океана?

Правильный ответ:Все варианты бы подошли, но его название — «Планета Океан»

77. Что до войны располагалось в здании Музея изобразительных искусств?

Правильный ответ:Ну, это было легко. Безусловно, это была биржа
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо. Однако знания надо немного подтянуть.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо. Однако знания надо немного подтянуть.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не ожидали от вас такого провала. Обратимся к организаторам «Музейной ночи» с просьбой выдать вам билет бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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