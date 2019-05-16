Лучшая медсестра Калининградской области-2019 Елена Афанасьева: «Я обожаю, когда много работы!»

Елена Афанасьева работает медсестрой в отделении восстановительного лечения Калининградской областной клинической больницы.

- В 2014 году моя семья переехала в Калининград из Казахстана, - рассказала Елена во время радиоинтервью. – Мне нужно было подтвердить профессиональные навыки здесь, в России. Честно говоря, хотела продолжить работу в педиатрии, ведь в Казахстане я работала участковой медсестрой, и у меня это хорошо получалось. Но набора в такую группу не было, зато требовались медсестры в сферу восстановительного лечения. Я подумала, что мне все в жизни пригодится! И записалась именно в эту группу. И когда обучение завершилось, мне знакомая сообщила, что в Калининградской областной клинической больнице ищут медсестер именно на физиотерпию. Вот так я и оказалась именно в этом отделении. Если честно, я мечтала работать именно в большой больнице. Почему? Да я обожаю, когда много работы!

- Сегодня требования к медицинским сестрам очень высокие, - призналась Елена. – Мы постоянно учимся, мы обязаны знать и уметь много. И раз в пять лет подтверждать свой профессиональный уровень.

По словам Елены Афанасьевой, в день, в среднем, она работает с пятьюдесятью пациентами.

- Пациенты приходят разных возрастов, с разными заболеваниями, врач каждому из них назначает лечение по индивидуальному плану, - отметила победительница. – А мы, медсестры, уже ищем контакт с каждым пациентом и выполняем назначенные процедуры.

- Люди разные: кто-то всегда с хорошим настроением а кто-то – в дурном, - поделилась наблюдениями героиня. – Но я стараюсь всегда оставаться в себе, то есть в своем хорошем настроении.

Елена Афанасьева во время эфира несколько раз повторила, что любит свою работу. Призналась, что примерно с десяти лет мечтала стать именно хирургом. Но этой мечте не суждено было сбыться, потому что у Елены случилась в жизни… любовь.

- Время после работы я посвящаю семье, - сказала Елена. – У меня двое детей, замечательный муж. Мы часто проводим время на природе. Муж у меня рыбак, и я могу вместе с ним, например, порыбачить.

Также Елена Афанасьева считает, что не нужно сильно копаться в признаках счастья.

- Нужно быть счастливым! – призывает всех наша героиня. – Я всегда говорю: «У нас все хорошо!». И у нас, правда, все хорошо.

Елена Афанасьева благодарит пациентов, коллег, друзей, близких за активное участие в голосовании на конкурсе.

- Конкурс – отличный! Спасибо «Комсомолке» за подарки: сувенир в виде обложки газеты – на долгую память, книга с рецептами блюд – будет рядом, потому что я очень люблю готовить. И отдельное спасибо за сертификат на посещение SPA-клуба. Для любой женщины такой подарок – всегда вовремя!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кравченко, министр здравоохранения Калининградской области:

- Очень приятно, что наши жители высоко оценивают работу среднего персонала - медицинских сестер, ведь во многом успех лечения зависит не только от врача, но и от их профессионализма. Сегодня в системе здравоохранения региона трудятся около 6 тысяч сотрудников среднего медицинского звена, трудятся с полной отдачей, хотя порой их работа может кому-то показаться простой и незаметной. Поэтому мы очень рады, что второй год подряд "Комсомолка" совместно с минздравом проводит такой конкурс. Подобные проекты, безусловно, повышают престиж профессии, способствуют притоку в отрасль новых молодых кадров.